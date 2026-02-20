En dos sedes

Últimos días de inscripción en el Liceo Municipal de Santa Fe: idiomas, arte y formación gratuita

La secretaria de Educación de la capital santafesinas, Alicia Barletta, brindó detalles sobre plazos, sedes y modalidades para acceder a las propuestas públicas que ofrece la institución, que se prepara para cumplir cien años en la ciudad.