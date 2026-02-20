Últimos días de inscripción en el Liceo Municipal de Santa Fe: idiomas, arte y formación gratuita
La secretaria de Educación de la capital santafesinas, Alicia Barletta, brindó detalles sobre plazos, sedes y modalidades para acceder a las propuestas públicas que ofrece la institución, que se prepara para cumplir cien años en la ciudad.
La sede Molino Marconetti concentra las escuelas de danza, música, diseño y artes visuales.
El Liceo Municipal continúa consolidándose como uno de los espacios educativos y culturales más relevantes de la ciudad de Santa Fe. A pesar de contar con casi cien años de historia, todavía existe un amplio sector de la comunidad que no conoce en profundidad su propuesta, según explicó Alicia Barletta, secretaria de Educación de la capital santafesina.
La funcionaria señaló además que este crecimiento y proyección forman parte de un trabajo articulado con el Ejecutivo local. “Siempre charlamos esto con el intendente Juan Pablo Poletti, porque la verdad es que es un lugar de educación pública, gratuita, sostenida por fondos municipales”, subrayó.
Dos sedes y unaofertaamplia
El Liceo Municipal funciona en dos sedes emblemáticas de la ciudad: el Molino Marconetti y la Estación Belgrano. En total, cuenta con cinco escuelas que abarcan distintas disciplinas artísticas y formativas.
En la Estación Belgrano funciona la Escuela de Idiomas, donde se dictan cursos abiertos a la comunidad. “Las inscripciones están abiertas hasta este viernes 20 y el 23 se realiza el sorteo en aquellos idiomas que son más demandados”, explicó Barletta, y aclaró que inglés e italiano suelen concentrar la mayor cantidad de interesados.
En tanto, en la sede del Molino Marconetti se desarrollan las escuelas de danza, música, diseño, artes visuales y la Escuela de Expresión Estética Infantil. Según Barletta las inscripciones son hasta el 27 de febrero, y hay propuestas que comienzan desde los 4 años de edad.
Inscripcionesydemanda
La secretaria de Educación remarcó la importancia del contacto directo con la institución como parte del proceso educativo. “Todas las inscripciones, salvo inglés por su demanda, son presenciales porque siempre nos gusta que las personas se acerquen, que conozcan el lugar y la propuesta”, señaló.
En la Estación Belgrano funciona la Escuela de Idiomas.
En el caso del idioma inglés, se implementa una preinscripción virtual para evitar largas esperas. “Hacemos una preinscripción online, luego el 23 se realiza el sorteo, se publica y después las personas deben completar la inscripción definitiva”, explicó, y advirtió que muchas veces quienes resultan sorteados no finalizan el trámite, lo que abre nuevas posibilidades para otros interesados.
Barletta destacó que el Liceo Municipal es una institución singular en la región. “Es una escuela casi única en el país con estas características: los niños y las niñas pueden comenzar desde muy pequeños y luego continuar con ciclos vocacionales, tecnicaturas y profesorados”, afirmó.
Impacto cultural permanente
Actualmente, entre ambas sedes, el Liceo Municipal recibe a unas 2000 personas por año. “La matrícula es muy dinámica; como pasa en muchas instituciones, hay quienes no completan todo el recorrido, pero siempre algo queda de esa experiencia”, reflexionó Barletta.
Estudiantes participan de actividades artísticas en una de las sedes del Liceo.
La funcionaria resaltó también el impacto cultural del Liceo en su entorno urbano. “Es muy lindo pasar por las inmediaciones del Molino y ver las prácticas, porque contagia toda esa emoción que se vive en ese momento artístico”, sostuvo.
Finalmente, invitó a la comunidad a aprovechar la propuesta educativa. “Es muy importante que cada vez más santafesinos y santafesinas se acerquen y aprovechen esta educación pública, gratuita y de calidad que tenemos en la ciudad”, concluyó.