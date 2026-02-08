Música, Danza, Artes Visuales y Expresión Estética: escuelas del Liceo Municipal abren sus inscripciones
Estas cuatro Escuelas tendrán sus inscripciones abiertas hasta el 27 de febrero. En el caso de la Escuela de Idiomas y del Taller Municipal de Cerámica Artesanal de La Guardia el periodo de inscripción va desde el 9 hasta el 20 de este mismo mes.
El Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco” continúa su labor incansable, y ya casi centenaria, en lo que hace a la educación artística desde la primera infancia.
El Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco” abrió sus inscripciones para aquellas personas interesadas en sumarse a las diversas propuestas vocacionales, y de formación superior, que esta prestigiosa institución de nuestra ciudad tiene para ofrecer.
La Escuela de Diseño y Artes Visuales (EDAV) cuenta con un Profesorado de Artes Visuales y Tecnicaturas Superiores en Diseño y en Artes Visuales. La Escuela de Música ofrece el Profesorado de Música, así como la Formación Profesional en Instrumento, la Formación Profesional en Canto, la Capacitación en Música Popular, la Capacitación en Percusión, y los Coros de Niños, Niñas y Adolescentes y de Jóvenes. La Escuela de Danzas tiene propuestas vocacionales así como las de nivel superior. Sus cuatro profesorados son los de Danza Clásica, Danza Contemporánea, Danza Folklórica y Expresión Corporal. En tanto, la Escuela de Expresión Estética Infantil (EdEEI) cuenta con un Ciclo de Talleres Infantiles Integrados, el Ciclo de Talleres Artísticos y el Ciclo de Talleres Libres.
Todas las inscripciones son presenciales y se realizan de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 19, en la sede del Molino Marconetti (dique II, Puerto de Santa Fe).
Escuela de Idiomas
Por su parte, la Escuela de Idiomas, llevará a cabo su inscripción entre el 9 al 20 de febrero para ingresantes al Módulo 1.
El 23 de febrero se realizará el sorteo y, entre el 24 y el 27 de febrero, la inscripción definitiva.
La inscripción será de modo presencial, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 horas, en su sede ubicada en la Estación Belgrano, Ala Este, (Boulevard 1150, ingreso por Dorrego).
En el caso de Inglés se realizará una inscripción vía formulario digital, que será publicado oportunamente en la web de la Escuela.
Taller de Cerámica Artesanal de La Guardia
Cabe destacar que el Taller Municipal de Cerámica Artesanal de La Guardia también mantendrá abierta su preinscripción entre el 2 y 20 de febrero. Las personas interesadas podrán preinscribirse de manera presencial, con DNI en mano, en la sede del Taller, Antonio de Petre y Ruta Nacional N° 168 (La Guardia Centro, Santa Fe), de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 17:30 horas.
El 23 de febrero se realizará el sorteo y publicación y, entre el 24 de febrero al 6 de marzo, la inscripción definitiva de estudiantes ingresantes.
Cabe destacar que en este espacio se investigan y preservan las técnicas antiguas de la cerámica del litoral, transmitiendo estos conocimientos desde las infancias. El mismo cuenta con un Taller Infantil destinado a niñas y niños entre 7 y 13 años y Talleres de adultos, organizado en tres niveles de formación.
Liceo Municipal de Santa Fe
Los interesados en conocer planes de estudios, fechas y requisitos de inscripción tanto para alumnos ingresantes como para regulares, para cualquiera de las propuestas antes mencionadas, pueden visitar la web del Liceo Municipal.
Las sedes del Liceo Municipal se encuentran en el Molino Marconetti (Dique II Puerto de Santa Fe) y en la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150). Por consultas, se encuentra disponible el siguiente teléfono de contacto: (0342) 155303630.