Durante febrero

Música, Danza, Artes Visuales y Expresión Estética: escuelas del Liceo Municipal abren sus inscripciones

Estas cuatro Escuelas tendrán sus inscripciones abiertas hasta el 27 de febrero. En el caso de la Escuela de Idiomas y del Taller Municipal de Cerámica Artesanal de La Guardia el periodo de inscripción va desde el 9 hasta el 20 de este mismo mes.