La Dealer crea nuevos mapas del arte santafesino

El colectivo de artistas tiene abiertas "Humo placer" y "Alquiler particular". Son dos exposiciones que combinan cerámica, instalación y performance para analizar conceptos como "ritual", "memoria" y "ocupación".
En Santa Fe hay un colectivo de artistas que trata de repensar los mapas creativos. Es La Dealer, espacio nacido formalmente en 2024 pero cultivado desde 2022, que reúne a Francisco Bergallo, Gastón Cerbino, Agustín Miguez, Florencia Ordiz, Antonela Peretti y Carolina Eve Tarré.
Es un grupo que trabaja con múltiples lenguajes (cerámica, pintura, dibujo, animación digital, performance, instalación), y articula su práctica con la gestión cultural, la docencia y la participación comunitaria.
Su objetivo pasa por abrir plataformas de circulación para sus obras, crear diálogos, romper fronteras disciplinares y quebrar (o por lo menos desafiar) los límites que existen entre arte, espacio y memoria.
En estos días, La Dealer presenta dos muestras simultáneas que permiten verificar la amplitud de sus intereses y la madurez conceptual de sus integrantes: "Humo placer", de Antonela Peretti, enLa Josefay "Alquiler particular", que ocupa laCasa Museo César López Claro.
Ritual, encuentro y cerámica
En "Humo placer", Peretti propone una mirada que se mueve entre lo ritual y lo relacional, dando nuevos significados a la tradición ceramista del litoral. La muestra recupera piezas producidas desde 2019 y las dispone en un montaje que es como un "banquete simbólico" de contemplación.
"La selección de obras la hicimos en conjunto con La Dealer. Lo que más me interesa es que estas piezas, aunque sean sahumadores o pipas, excedan la función para generar encuentros", explica Peretti.
Durante la pandemia, cuando la cercanía física era limitada, estos objetos se convirtieron en excusas para vincularse, en rituales de comunión que van más allá de su materialidad.
Peretti mantiene la memoria de la cerámica local: arcilla de La Guardia, técnicas tradicionales, engobes, superficies desnudas. Pero añade rupturas como frutas metalizadas, formas caprichosas y un mantel holográfico.
"El montaje surgió de manera orgánica con Paco Bergallo y los chicos de La Dealer. Lo que más me gusta es cómo invita a la contemplación y al encuentro", subraya.
La memoria ocupada
"Alquiler particular", por su parte, es una apropiación colectiva y experimental del espacio de la Casa Museo César López Claro. La historia se hace tangible y dialoga con la intervención contemporánea.
La obra de Miguez, Tarré, Bergallo, Cerbino, Peretti y Ordiz se adentra en la memoria de la casa, reconociendo a César y María como protagonistas "invisibles" que habitan el presente a través de la obra.
"Nos desorganizamos creativamente. Cada aporte surge del diálogo con el contexto y las obras existentes. Hay entropía, pero también armonía: todo se ensambla de manera orgánica", describe Miguez.
La muestra juega con la idea de ocupación: la casa es tomada, invadida, pero respetada; los artistas se convierten en inquilinos que proponen una lectura contemporánea de la historia.
"Creamos urnas funerarias interactivas para las cenizas de César y María. Solo al aplicar luz se revelan sus perfiles. Es la presencia de la ausencia, un diálogo entre memoria, historia y espectador", explicó Peretti.
Tarré, a su vez, señaló la dimensión social y política del proyecto. "El juego de alquilar la casa refleja las dificultades habitacionales y la imposibilidad de acceso a ciertos espacios de creación para los jóvenes artistas".
Bergallo destacó que "preparar obras para este espacio nos permitió generar algo memorable, único. Es diálogo con la historia viva del lugar, con su identidad, su pasado y su presente".
