Oscar Herrero Miranda, el "buscador incansable" que El Litoral entrevistó en 1965

María de la Paz López Carvajal identifica en este artista diversas etapas, desde la abstracción geométrica de los años 40 y 50, hasta el "arte otro" de 1958, con densas texturas matéricas. También resalta la irrupción de figuras satíricas como “El matador” (1965), giro irónico en su producción.
La autora señala además la riqueza de la serie de Totós, donde ternura, sensualidad e ironía se conjugan en un lenguaje cromático pleno, y el aporte innovador de los collages de 1967, que exploran lo simbólico y lo semántico.
Finalmente, subraya que sus obras metafísicas posteriores condensan esa trayectoria múltiple, representando la soledad del hombre en atmósferas infinitas y misteriosas.
El jueves 23 de septiembre de 1965, El Litoral recibió a Herrero Miranda, quien llegó acompañado por el Dr. Isaac Aizenberg, entonces director del Museo Provincial de Bellas Artes. El motivo: anunciar la inminente inauguración de una muestra.
El pintor inició la charla con una frase directa: "Traigo en esta oportunidad 150 obras, entre dibujos y pinturas al óleo, piroxilinas y algunos esmaltes sintéticos. Será la primera vez que expondré tales obras en esta ciudad".
Lo que siguió fue la radiografía de un creador siempre atento a las nuevas formas de expresión. Miranda habló desde el lugar de "un hombre talentoso e incansable en sus búsquedas", como lo definió el propio cronista de aquel día.
La pintura litoralense
La conversación derivó pronto hacia lo que él llamaba la pintura litoralense. "Cuyos centros son Rosario y Santa Fe, evidencia marcados contrastes con la que se realiza en otros lugares del país. Noto que existe una mayor preocupación desde el punto de vista técnico, y en general, una mayor seriedad, con prescindencia de estilos o tendencias".
Su análisis de la plástica santafesina era preciso. "En efecto el quehacer plástico santafesino no se ha adentrado más que hasta el informalismo. El pop-art y el op-art son las dos últimas tendencias que están en boga, e incluso la nueva figuración, muy pocos artistas las realizan".
Un buscador
La autodefinición que dejó en aquella entrevista resume su trayectoria. "Yo he sido siempre un buscador, o sea que jamás he querido atarme a una escuela definida permanentemente, y es así que desde el año 1963 no hago más abstracto y me vengo dedicando a distintos tipos de figuración".
Con ello anticipó un giro en su obra: la serie litoral -"la barranca, el río, el hombre de la costa"- y otra, de tono satírico, destinada a "zaherir el conformismo del medio ambiente". Allí estaba la semilla de "El matador", con su ironía punzante, y de las Totós.
Influencias y convicciones
Cuando se le preguntó por la huella de Gambartes, su respuesta fue: "Por haber sido el artista desaparecido un solitario, prácticamente es nula, no obstante haber sido un gran creador".
Sobre su propia necesidad de pintar, afirmó que "todos responden ante ese interrogante con la fórmula consabida: por necesidad de expresarse. Yo también tengo que caer en tal contestación porque necesito expresarme por medio del color y especialmente del dibujo, que es mi fuerte".
"Como hablando soy muy parco, y no he pronunciado ni pronunciaré conferencias porque es algo que no me gusta, me exteriorizo a través de este medio que utilizo con criterio expresionista y purista", agregó.
En esa línea coincidió con Matisse sobre el rol social del arte y rechazó cualquier idea de equivalencia entre fotografía y pintura. "Jamás las experiencias fotográficas lograrán despojarse en comparación con la pintura, de su deshumanización".
Para cerrar, remarcó que los fundamentos de su arte "se asientan sobre los siguientes principios: imaginación, estudio y trabajo permanente".
