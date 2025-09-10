El día que la Academia Nacional de Bellas Artes eligió a Santa Fe

En septiembre de 1979, el Museo Rosa Galisteo vivió una jornada histórica con la apertura de la Muestra de Homenaje a Académicos Fallecidos, organizada por la Academia Nacional de Bellas Artes durante su visita a la capital santafesina.
En 1979, el Museo Rosa Galisteo se convirtió en escenario de una exposición inédita que reunió a los grandes maestros del arte argentino. Los detalles de aquellas jornadas.
En septiembre de 1979, el Museo Rosa Galisteo vivió una jornada histórica con la apertura de la Muestra de Homenaje a Académicos Fallecidos, organizada por la Academia Nacional de Bellas Artes durante su visita a la capital santafesina.
La inauguración contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, miembros de la corporación artística y un público numeroso que acompañó con respeto la evocación de figuras centrales de la plástica argentina.
"Es un homenaje auténticamente nacional, que reúne a los grandes nombres de nuestro arte y que, por sobre épocas y estilos, testimonia un parejo fervor de creación", señaló en su discurso el representante de la Academia, Jorge Taverna Irigoyen, también crítico de arte de El Litoral.
La muestra reunió obras del acervo del museo pertenecientes a artistas que formaron parte de la Academia, entre ellos: Aquiles Badi, Héctor Basaldúa, Alfredo Bigatti, Fray Guillermo Butler, Horacio Caillet Bois, Cupertino del Campo, Juan Carlos Castagnino, Emilio Centurión, Pío Collivadino, Adolfo Ferrari, Carlos de la Cárcova y Luis Falcini.
También José Fioravanti, Alfredo Guido, Alberto Lagos, Gonzalo Leguizamón Pondal, Emilio Pettoruti, Cesáreo Bernaldo de Quirós, Carlos Ripamonte, Luis Seoane, Jorge Soto Acebal, Lino Enea Spilimbergo, Miguel Carlos Victorica, Rogelio Yrurtia y Pedro Zonza Briano.
La exhibición incluyó también obras de Horacio Caillet Bois, a quien nos referimos extensamente hace algunas semanas en este mismo espacio, en honor a su extensa labor como director del museo y académico delegado de Santa Fe.
La visita de la Academia tuvo un carácter inédito: fue la primera vez que una academia nacional sesionó en la ciudad de Garay y la tercera que lo hizo en el interior del país, tras Córdoba y Tucumán.
La ceremonia se abrió con el descubrimiento de una placa conmemorativa en el museo por parte del entonces presidente de la institución, Dr. Bonifacio del Carril.
"Hoy, la ciudad de Santa Fe se ve honrada con la presencia de la Academia Nacional de Bellas Artes: una corporación que, a través de los años, ha ido salvaguardando patrimonios y honrando a sus creadores más conspicuos", afirmó Taverna Irigoyen.
Previo a la inauguración, se realizó en la sala didáctica del museo un coloquio abierto que reunió a académicos, artistas, arquitectos, músicos y estudiantes.
En ese espacio se discutieron temas como la necesidad de contar con una sala de exposiciones en Buenos Aires para artistas del interior, la creación de premios de estímulo y consagración, la unificación de reglamentos de los salones nacionales y un mayor respaldo a publicaciones provenientes de las provincias.
La entonces directora del museo, Nydia Salva de Impini, destacó en su discurso la importancia del encuentro.
"La obra con la cual soñara, visionario y generoso Don Martín Rodríguez Galisteo y que engrandeciera con su magistral calidad de estela y selectiva constancia el Prof. Horacio Caillet Bois, se ve hoy conformada por el reconocimiento que patentiza la placa que recibimos y agradecemos en su material existencia".
Como dato de color, concluyendo el programa de actividades organizado para la visita de los académicos, el gobierno provincial ofreció un agasajo que se sirvió en los altos de la confitería Los Dos Chinos, por entonces reconocida por el nivel de su pastelería, postres y masas finas.
La Muestra de Homenaje a Académicos Fallecidos reafirmó el rol del Museo Rosa Galisteo como custodio de un patrimonio que figura entre los más importantes de la Argentina.
En tal sentido, confirmó que la cultura argentina no se construye únicamente en Buenos Aires, sino también en las provincias, donde la memoria y el arte encuentran espacios para dialogar y proyectarse.
