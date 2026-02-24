Buscan alternativas para el futuro de un inmueble abandonado en la zona del nuevo puente en la costanera
El concejal Lucas Simoniello presentó una iniciativa para que el Estado intervenga sobre una propiedad en desuso, con una deuda impositiva millonaria, y la incorpore a un proyecto urbano vinculado al futuro corredor costero y al desarrollo turístico de la ciudad.
Vecinos del sector acompañan la idea de transformar el área en un espacio activo. Crédito: Fernando Nicola.
Durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, el intendente Juan Pablo Poletti anunció la futura construcción de un puente ciclopeatonal sobre los históricos pilotes de la Laguna Setúbal, una obra que proyecta una nueva etapa para la continuidad del Paseo de la Laguna y el fortalecimiento del corredor costero de la ciudad de Santa Fe.
El anuncio fue celebrado por distintos sectores, entre ellos el concejal Lucas Simonello, quien destacó el valor estratégico de la obra pero planteó la necesidad de ampliar el alcance del proyecto. En ese sentido, impulsó una iniciativa para que se incorpore la expropiación o recuperación de un inmueble abandonado ubicado en la cabecera del futuro puente.
“Celebramos el anuncio del puente ciclopeatonal, porque por fin se van a recuperar esos pilotes que son parte de nuestra ciudad, pero creemos que también tiene que ser parte del futuro de una ciudad turística que mira al río”, expresó el edil. Para Simonello, la obra representa “una enorme oportunidad” para revalorizar un sector clave del frente costero.
La“carie urbana”frente al Faro
El concejal puso el foco en un inmueble abandonado desde 1987, ubicado frente al faro y en la principal rotonda de acceso a la zona. “Estamos haciendo un planteo para que se incorpore en el proyecto la recuperación de esta carie urbana”, afirmó, y sostuvo que “se acabó el tiempo y es momento de que el Estado lo adquiera”.
El inmueble se ubica frente al faro y en el acceso al futuro cruce sobre la laguna. Crédito: Mauricio Garín.
Según detalló, el inmueble mantiene una deuda superior a los 20 millones de pesos en tributos y acumula multas históricas por falta de limpieza. “No tiene veredas, no está en condiciones y hoy es un foco de abandono total”, remarcó. En ese contexto, consideró que el Estado debe intervenir para evitar que el lugar siga deteriorándose.
Simonello explicó que se evalúan distintas alternativas, entre ellas la expropiación o la subasta del inmueble para saldar la deuda que mantiene con el municipio. “Lo que buscamos es que deje de ser un nido de ratas y pase a ser un espacio útil para la ciudad”, señaló.
Entre los posibles usos, mencionó la instalación de baños públicos, espacios de articulación comunitaria, propuestas gastronómicas y áreas pensadas para el disfrute de vecinos y turistas. “Pensemos en infraestructura de servicios que acompañe el puente ciclopeatonal y el recorrido de la costanera”, propuso.
Así será el nuevo puente sobre la Setúbal. Crédito: Gobierno Provincial.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de la vecinal Siete Jefes, cuyos integrantes vienen reclamando una solución desde hace años. “Es una enorme oportunidad para que esté limpio, en condiciones y genere trabajo, turismo y emprendimientos”, sostuvo el concejal.
Una discusión que excedeun solo inmueble
Simonello también amplió el debate al señalar que en la ciudad existen alrededor de 300 inmuebles en situación similar. “Recuperar no es solo sancionar, también es establecer estrategias de fomento para que estos lugares vuelvan a ser parte de la vida cotidiana”, explicó.
En ese sentido, afirmó que mantuvo conversaciones con el presidente del Concejo, Checho Basile, y con el senador Paco Garibaldi, ante la posibilidad de que se requiera una ley provincial. “La expropiación es la última opción, pero hay casos excepcionales donde se puede aplicar”, aclaró.
Finalmente, el edil subrayó que “el peor escenario es el actual: abandono, deuda millonaria y falta total de condiciones urbanas”. Y concluyó: “La indiferencia se tiene que acabar. Si queremos una ciudad que mire al río y al turismo, hay que tomar decisiones de fondo”.