Santa Fe ciudad

Buscan alternativas para el futuro de un inmueble abandonado en la zona del nuevo puente en la costanera

El concejal Lucas Simoniello presentó una iniciativa para que el Estado intervenga sobre una propiedad en desuso, con una deuda impositiva millonaria, y la incorpore a un proyecto urbano vinculado al futuro corredor costero y al desarrollo turístico de la ciudad.