Sobre los pilotes ferroviarios

Construirán un nuevo puente sobre la laguna Setúbal de Santa Fe

Lo confirmó el intendente Poletti durante su discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo. La obra será financiada y licitada por la Provincia. “El gobernador Maximiliano Pullaro me confirmó en las últimas horas la concreción”.