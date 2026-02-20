Construirán un nuevo puente sobre la laguna Setúbal de Santa Fe
Lo confirmó el intendente Poletti durante su discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo. La obra será financiada y licitada por la Provincia. “El gobernador Maximiliano Pullaro me confirmó en las últimas horas la concreción”.
Los pilares que esperan un destino en la Setúbal.
Flavio Raina (archivo).
El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, anunció este viernes la construcción de un nuevo puente sobre la Laguna Setúbal, que unirá el sector de El Faro con el Paseo de la Laguna. La obra se ejecutará con financiamiento del Gobierno provincial y se apoyará sobre los antiguos pilotes ferroviarios que aún permanecen en pie sobre el espejo de agua.
El anuncio formó parte del discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias ante el Concejo Municipal, donde el mandatario local hizo eje en la relación histórica y estratégica de la capital provincial con el sistema hídrico del Paraná. En ese contexto, enmarcó la iniciativa como parte de una mirada de desarrollo que integra al río y al humedal como activos ambientales, urbanos y turísticos.
“Quiero recordar que Santa Fe es una ciudad atravesada por el agua, nacida y construida entre dos ríos importantes. Durante décadas, esa condición fue vivida como una amenaza. Hoy, desde una mirada resiliente y estratégica, la ciudad asume que el desafío no es darle la espalda al río, sino aprender a convivir con él, comprender su dinámica y transformar esa relación en una fortaleza para el desarrollo urbano”, afirmó Poletti.
Puente peatonal. Uno de los dos primeros premios del concurso Homenaje al tercer milenio, que organizó el municipio para el 2000.
Foto: Archivo El Litoral
El intendente subrayó que “más del 70% de la superficie de nuestro ejido urbano está constituida por ríos, lagunas y bañados. Somos una ciudad de río, que forma parte de la rica ecorregión del delta e islas del Paraná. Pensemos nuestra ciudad desde ahí, no como una decisión urbanística sino como una definición identitaria y una apuesta al futuro”.
Luego confirmó el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro para avanzar con la iniciativa: “En el lugar donde hace 80 años funcionó un puente ferroviario que unió la ciudad con Colastiné y Rincón, donde se elevó una aerosilla en los años ‘80 y donde muchos recordarán la confitería Puerto de Palos, la Provincia construirá un nuevo puente sobre los pilares de la Setúbal, desde el Faro hasta el Paseo de la Laguna”.
Etapa de anteproyecto
Según pudo saber El Litoral, equipos técnicos del Municipio y de la Provincia ya trabajan en el anteproyecto. La obra será financiada y licitada por la administración provincial, en el marco de un esquema de trabajo conjunto.
El antecedente inmediato se remonta a 2023, cuando durante la gestión del entonces intendente Emilio Jatón se impulsaron estudios técnicos para evaluar la factibilidad de reutilizar los pilotes ferroviarios. Los análisis estuvieron a cargo de especialistas de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Santa Fe), y concluyeron que las estructuras se encuentran en condiciones de soportar una nueva intervención.
Además de la evaluación estructural, se realizaron estudios vinculados a la conectividad urbana, la movilidad, el impacto paisajístico y la hidrología de la laguna. En aquel momento se proyectaba un puente ciclopeatonal con financiamiento nacional, iniciativa que finalmente no prosperó tras el cambio de escenario político y económico.
Ciclopuente. Lo proyectó el ingeniero Leandro Viña en el 2012, para su tesis de grado en la UTN.
Foto: Archivo El Litoral
El nuevo anuncio retoma aquella idea, aunque ahora bajo financiamiento provincial y con un alcance que aún deberá definirse en el proyecto ejecutivo. Se espera que la futura estructura consolide el corredor costero, mejore la integración entre ambas márgenes y potencie el uso recreativo y turístico de la zona.
Una historia sobre el agua
Los cuatro pilares que atraviesan la laguna a la altura del Faro fueron construidos hace más de nueve décadas, mediante un sistema de fundaciones con aire comprimido, una técnica avanzada para la época. Formaron parte de uno de los puentes ferroviarios más sólidos de la región, que vinculaba la ciudad con la zona de Colastiné y San José del Rincón.
Inaugurado en 1944, el viaducto fue desmantelado apenas diez años después, en el contexto de la reconfiguración del sistema ferroviario. Desde entonces, los pilotes quedaron como testimonio de aquella infraestructura estratégica y como postal característica del paisaje costero santafesino.
A lo largo de las décadas surgieron distintos proyectos para reutilizarlos. El más recordado fue la aerosilla que funcionó a comienzos de los años ’80, hasta la histórica creciente de 1982/83 que también afectó al emblemático Puente Colgante.
El cabezal del antiguo puente tuvo otros usos: primero albergó la confitería Ike’s, inaugurada en 1968, y luego el boliche Puerto de Palos, activo hasta 1995. Desde hace más de dos décadas, el sector funciona como plataforma de pescadores y mirador privilegiado hacia la Setúbal.
Con este nuevo proyecto, la ciudad vuelve a mirar esos pilares no como restos del pasado, sino como cimiento de una obra que busca resignificar la memoria ferroviaria y fortalecer el vínculo de Santa Fe con su paisaje de agua. Si logra concretarse, el puente no solo cerrará una deuda histórica con ese fragmento del borde costero, sino que también consolidará una visión de ciudad que asume al río como parte central de su identidad y de su futuro.