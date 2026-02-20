Paseo de la Laguna

Simoniello apoyó el puente ciclopeatonal y pidió recuperar la “carie” urbana de la Costanera

Tras el anuncio del puente sobre los pilares, el edil de Unidos reclamó una solución de fondo para la edificación inconclusa en el corredor costero. Destacó la inversión provincial, pero exigió responsabilidad a los privados para sanear el sector.