Obra histórica

Así será el nuevo puente que construirá la provincia sobre los pilares de la laguna Setúbal en Santa Fe

El futuro enlace conectará la Costanera Oeste con el Paseo de la Laguna. Provincia y Municipio trabajan en conjunto en el anteproyecto de la obra. Lo había anticipado el intendente Poletti en su discurso ante el Concejo.