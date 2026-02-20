Así será el nuevo puente que construirá la provincia sobre los pilares de la laguna Setúbal en Santa Fe
El futuro enlace conectará la Costanera Oeste con el Paseo de la Laguna. Provincia y Municipio trabajan en conjunto en el anteproyecto de la obra. Lo había anticipado el intendente Poletti en su discurso ante el Concejo.
Vista nocturna del futuro puente de la Setúbal. Crédito: Gobierno Provincial.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevará adelante en la capital provincial una obra de fuerte impacto urbano. En acuerdo con la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, construirá un puente sobre los pilares existentes en la Laguna Setúbal. El futuro enlace unirá ambas costaneras, priorizará la movilidad peatonal y ciclista y, de ser necesario, permitirá el tránsito vehicular liviano.
“Esta es una obra que nos pidió el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y desde hace un tiempo venimos trabajando junto a la gestión de Juan Pablo Poletti en los lineamientos generales del puente sobre los pilares de la Laguna”, señaló el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón.
Maqueta de detalle de cómo será el nuevo puente sobre la Setúbal. Crédito: Gobierno Provincial
El funcionario precisó que el proyecto se encuentra en etapa de anteproyecto: “Estamos realizando consultas y definiendo los aspectos principales con ingenieros y estructuralistas que nos asesoran. Además, la propuesta será socializada con distintos actores de la ciudad”, indicó.
Características del proyecto
Aunque aún está en instancia preliminar, se prevé que la estructura cuente con un tablero de ocho metros de ancho libre, conectando la costanera oeste con el Paseo de la Laguna. En ambas cabeceras deberán adecuarse los accesos y la integración de la movilidad al entorno urbano.
La premisa es reutilizar los pilares existentes para no interferir en la circulación del agua, respetando una altura mínima equivalente a la del Puente Colgante de Santa Fe y conservando una luz libre de 100 metros entre apoyos.
Maqueta de detalle de cómo será el nuevo puente sobre la Setúbal. Crédito: Gobierno Provincial
“En cuanto a su imagen formal, pensamos en una estructura que no compita con el carácter patrimonial del Puente Colgante, sino que exprese contemporaneidad a través de líneas puras y sobrias”, añadió Pascualón.
“El puente tendrá un gálibo a una altura similar que la del Puente Colgante en sus partes inferiores”, dijo Pascualón.
“La premisa del diseño fue conservar esta estructura (los pilares actuales) y la luz de 100 metros entre apoyos, lo que tiene cierta complejidad en su ingeniería”, mencionó luego el especialista, quien recalcó que se encuentra en la etapa de anteproyecto, con lo cual puede llegar a haber modificaciones y, en tal sentido, todavía no se definió el costo a invertir.
La iniciativa, que será licitada y financiada por el Gobierno provincial, incluirá además el sistema de iluminación y equipamiento urbano.
El anticipo de Poletti
A primera hora de este viernes, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, había anticipado el anuncio durante la apertura del 147° período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal.
En ese marco, inscribió la obra dentro de una estrategia de desarrollo que integra al río y al humedal como activos ambientales, urbanos y turísticos.
“Quiero recordar que Santa Fe es una ciudad atravesada por el agua, nacida y construida entre dos ríos importantes. Durante décadas, esa condición fue vivida como una amenaza. Hoy, desde una mirada resiliente y estratégica, la ciudad asume que el desafío no es darle la espalda al río, sino aprender a convivir con él, comprender su dinámica y transformar esa relación en una fortaleza para el desarrollo urbano”, afirmó.
El intendente subrayó que “más del 70% de la superficie del ejido urbano está constituida por ríos, lagunas y bañados. Somos una ciudad de río, que forma parte de la rica ecorregión del delta e islas del Paraná. Pensemos nuestra ciudad desde ahí, no como una decisión urbanística sino como una definición identitaria y una apuesta al futuro”.
Los pilares que esperan un destino en la Setúbal.
Flavio Raina (archivo).
Luego confirmó el respaldo del gobernador para avanzar con la iniciativa: “En el lugar donde hace 80 años funcionó un puente ferroviario que unió la ciudad con Colastiné y Rincón, donde se instaló una aerosilla en los años ’80 y donde muchos recordarán la confitería Puerto de Palos, la Provincia construirá un nuevo puente sobre los pilares de la Setúbal, desde el Faro hasta el Paseo de la Laguna”.
De concretarse, el proyecto no sólo recuperará una traza histórica sobre la laguna, sino que sumará una nueva pieza de integración urbana y paisajística, reforzando el vínculo de Santa Fe con su frente costero y proyectando una infraestructura pensada para la movilidad sostenible y el disfrute ciudadano.