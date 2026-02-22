Infraestructura urbana y desarrollo

Puente sobre La Setúbal: claves del proyecto que financiará Provincia para conectar las costaneras de la ciudad de Santa Fe

La obra será ejecutada y financiada íntegramente por el Gobierno Provincial, en un proyecto que se realizará en conjunto con el municipio. El anteproyecto prevé un diseño de líneas simples que no compita con el Puente Colgante, para respetar su valor arquitectónico.