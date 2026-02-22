Puente sobre La Setúbal: claves del proyecto que financiará Provincia para conectar las costaneras de la ciudad de Santa Fe

En el marco del plan de obras públicas que el Gobierno Provincial ejecuta en la ciudad capital, se está desarrollando el anteproyecto del puente que conectará las costaneras Oeste y Este de la ciudad de Santa Fe, sobre la Laguna Setúbal, reutilizando los viejos pilotes del puente del ferrocarril, con un diseño arquitectónico de líneas simples y contemporáneo que no compita con el Puente Colgante.
Desde el Ministerio de Obras Públicas, detallaron que en el anteproyecto se prevé la ejecución de una estructura metálica, que mantenga la altura de despeje del agua del Puente Colgante. Además, contará con equipamiento urbano y bicisenda; y circulación peatonal y de tránsito vehículo liviano, ya que representará una importante conexión entre El Faro y el Paseo de la Laguna, con la posibilidad también de dar conectividad a barrio El Pozo. En este momento se están realizando los estudios de impacto de las obras complementarias, en ambas cabeceras, como los accesos.
Esta nueva conexión será financiada y ejecutada íntegramente por el Gobierno Provincial, en el marco del plan de obras públicas que ya está llevando adelante en la ciudad de Santa Fe, como el nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé; la remodelación y pavimentación de avenidas; la iluminación de la Circunvalación; la renovación de redes de agua y cloacas; las defensas hídricas del Gran Santa Fe; el nuevo edificio de la Escuela Echeverría y el del Instituto de Profesorado Nº 8, detrás de la Casa de la Cultura; la nueva guardia y unidad de oncohematología del hospital Alassia; y el sector de internación de mediana complejidad del Hospital Sayago.
Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, detalló que se prevé “utilizar la infraestructura existente, los pilares del antiguo puente ferroviario, para brindar permeabilidad a la Laguna y no complejizar la situación hídrica”; y en cuanto al uso de la nueva conexión será mixto, es decir que puedan circular todos los medios posibles: “peatón, ciclismo y tránsito liviano”.
Obras provinciales en la ciudad de Santa Fe
Entre otras obras que realiza Provincia en la ciudad capital, con una inversión provincial de más de $40.000 millones, se está construyendo la nueva conexión vial entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, una obra largamente esperada por los vecinos. Los trabajos ya registran un 34 % de avance.
Además, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, firmaron el Acuerdo Capital, un compromiso por el cuál el Gobierno Provincial financia obras en la capital santafesina con el objetivo de transformar arterias estratégicas, mejorar la conectividad y jerarquizar los espacios públicos.
Los trabajos incluyen la remodelación de los canteros centrales de las avenidas Aristóbulo del Valle, Juan José Paso y Siete Jefes y la pavimentación avenida Peñaloza y calle Larrea, que ya fue inaugurada.