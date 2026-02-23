Santa Fe ciudad

El municipio santafesino evalúa la suba del boleto de colectivos y busca ampliar el servicio

Así lo hizo saber este lunes por la mañana el Dr. Poletti ante la consulta de la prensa. Rosario confirmó el incremento de la tarifa a $1.720; “No estará muy lejos de eso”, adelantó el intendente.