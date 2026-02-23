El municipio santafesino evalúa la suba del boleto de colectivos y busca ampliar el servicio

La última vez que aumentó el boleto de colectivos en la ciudad de Santa Fe fue en agosto de 2025. Pasaron seis meses de aquella actualización tarifaria y las autoridades, tanto municipales como empresariales, están trabajando en un nuevo cuadro de precios.
Tal fue la aclaración que hizo el intendente de la capital provincial, Juan Pablo Poletti, ante la consulta de la prensa este lunes 23 de febrero. “Estamos terminando de analizar el número que han pedido las empresas”, reconoció el mandatario local.
En ese sentido, el intendente aseguró que no sólo se analiza actualizar los precios sino también se busca mejorar la prestación del transporte urbano de pasajeros. “Estamos viendo cómo optimizar el servicio y ver si podemos hacer alguna ampliación de recorrido ahora que hemos arreglado muchas calles”, sostuvo.
El boleto también se puede pagar con billeteras virtuales.
Se define
Ante la repregunta de la prensa, Poletti reconoció que continúan dialogando con los empresarios del sector y “antes que termine el mes vamos a estar definiendo la tarifa nueva”. Al respecto, recordó que desde agosto “no se toca” y señaló: “Subio el costo de vida, el combustible y las paritarias”.
Cuando se le consultó por otras ciudades como Córdoba y Rosario que ya aplicaron las correspondientes subas, Poletti reafirmó: “Estamos evaluando, Santa Fe no estará muy lejos”.
Como se dijo, en agosto de 2025 se aplicó el cuadro tarifario que rige hasta estos días. Desde entonces, el boleto frecuente cuesta 1.580 pesos.
Y los restantes precios quedaron de la siguiente manera: Tarifa Centro 1.228,89 pesos; la Estudiantil (terciario-universitario), 1.053,33 pesos; la Tarifa Jubilado, 877,78 pesos; la Escolar, $702,22 pesos; y la Tarifa Seguro, $351,11 pesos.
Cabe aclarar que una vez aprobado el cambio de tarifas, al sistema (Sube) le lleva unos días, hubo registros de hasta dos semanas, para aplicar el nuevo precio.
El municipio busca ampliar recorridos, además de aplicar subas tarifarias. Foto: Guillermo Di Salvatore
Rosario
Desde este lunes, el municipio rosarino aplica la nueva tarifa del transporte urbano. El aumento, con un incremento del 8,8 por ciento, ubica al boleto en $1.720.
El gobierno de esa ciudad del sur provincial destacó que el ajuste quedó por debajo de la inflación acumulada en los últimos seis meses. Cabe señalar que en ese período se registró una suba del 15,4 % del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y todavía falta sumar la diferencia correspondiente a la medición de este mes