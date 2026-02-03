Aumento del boleto de colectivos en Santa Fe: habrá definición en febrero

Este martes, Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe, confirmó que el boleto del transporte urbano podría registrar un incremento durante el mes de febrero, en un contexto atravesado por subas de costos, paritarias nacionales y la necesidad de sostener mejoras en el servicio. Aunque evitó adelantar un porcentaje, reconoció que la actualización tarifaria está en análisis.
En este marco, Poletti explicó que la tarifa permanece sin modificaciones desde agosto y que, pese a una desaceleración inflacionaria, los costos del sistema continuaron en alza. “La inflación por más que sea baja sigue aumentando, aumentó el combustible y aumentaron las paritarias”, enumeró.
Asimismo, aclaró que cualquier decisión estará atada a la calidad del servicio. “No es solo que si nos piden aumento damos aumento. Se va a trabajar para ver el precio sea lo más acorde posible”, afirmó. También destacó avances logrados durante el último año, como “tres líneas nuevas de colectivo, la mejora de frecuencias y que el 30% de los coches sean 0 km con aire acondicionado”.
Paritariasnacionales
Uno de los puntos que volvió a cuestionar el intendente es el efecto que tienen las negociaciones salariales definidas en el Área Metropolitana de Buenos Aires sobre las tarifas del interior del país. “Las paritarias son en Buenos Aires con un costo de vida que no es el mismo que el de Santa Fe, y después esto se traslada al boleto”, remarcó.
Poletti resaltó que la decisión final se tomará tras análisis técnico. Crédito: Flavio Raina
En esa línea, aseguró que el municipio continúa reclamando un cambio estructural. “Seguimos con la red de intendentes luchando por esto, porque después esto se traslada a un conductor del interior del país y no es justo para el vecino”, expresó.
Definiciones en febrero
Poletti dejó en claro que el aumento no está descartado y que la definición llegará en las próximas semanas. “Posiblemente tenga incremento, no lo voy a negar, porque desde agosto no se mueve”, dijo, y agregó que “en el transcurso del mes de febrero veremos de tomar esta decisión”.
Poletti explicó que el boleto podría ajustarse en febrero. Crédito: Manuel Fabatía.
Al mismo tiempo, insistió en que el objetivo del municipio es “seguir defendiendo al vecino”, buscando un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y el impacto en el bolsillo de los usuarios.
Otrostemas enagenda
Si bien el foco estuvo puesto en el transporte, el intendente también se refirió a otras problemáticas urbanas. Entre ellas, el abordaje de las denominadas “caries urbanas”, terrenos e inmuebles privados abandonados que generan conflictos en distintos barrios. “Queremos tomar el tema, lo queremos abordar, es una problemática en toda la ciudad”, afirmó.
Además, expresó su preocupación por los desarrollos del plan Procrear que quedaron inconclusos tras la decisión del gobierno nacional de no continuar con las obras. “Muchos lugares que Nación deja luego traen un problema para la ciudad”, advirtió, y sostuvo que el municipio busca evitar nuevos focos de abandono y usurpaciones.