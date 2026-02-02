Santa Fe enciende febrero al ritmo de los Carnabarriales

La ciudad de Santa Fe volverá a vibrar con una nueva edición de Carnabarriales, la propuesta popular que recorre distintos barrios y pone en primer plano la tradición murguera y la cultura comunitaria durante todo febrero.
Es una iniciativa articulada entre el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Santa Fe y el Movimiento de Organizaciones Murgueras del Oeste (MOMO). Las celebraciones se desplegarán del 7 al 28 de febrero en cinco barrios de la capital provincial.
La presentación oficial se realizó esta tarde en la Costanera Oeste y contó con la participación de autoridades provinciales, municipales y referentes del Movimiento de Organizaciones Murgueras del Oeste (MOMO), entidad coorganizadora del evento junto al Gobierno de Santa Fe y el municipio capitalino.
Estuvieron presentes la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda; el intendente Juan Pablo Poletti; y Patricia Jover, integrante de MOMO.
En su intervención, Rueda subrayó el sentido social y simbólico del carnaval:
“Febrero es sinónimo de carnaval y, por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro, desde el Ministerio de Cultura tenemos la responsabilidad de garantizar el derecho a la alegría. El carnaval es la posibilidad de que la cultura cotidiana sea refugio ante la adversidad, especialmente en tiempos complejos donde muchas familias no llegan a fin de mes”.
La funcionaria remarcó además la importancia de que el Estado acompañe estas celebraciones en los barrios: “Garantizar este derecho a la alegría en los sectores más vulnerables también es garantizar el derecho a construir cultura colectivamente”.
Por su parte, el intendente Poletti valoró el trabajo conjunto y el respeto por las identidades barriales: “Agradezco a todo el equipo que impulsa este proyecto. Carnabarriales nos permite entrar a cada barrio, escuchar su historia, respetar su idiosincrasia y, desde allí, articular políticas culturales que potencien lo que ya existe”.
La referente de MOMO, Patricia Jover, expresó su emoción por retomar una tradición largamente esperada. Señaló que “estamos felices de volver a hacer una llamada de carnaval. Hacía tiempo que queríamos concretarla y por distintas razones no se daba. Poder hacerlo ahora es muy significativo para nosotros”.
En relación con el cronograma, detalló que “serán cinco fechas: el 7 de febrero en Villa del Parque; el 15 en barrio San Lorenzo (El Birri); el 16 en barrio Cabal; el 21 en J.J. Paso -organizado por Varadero Sarsotti y Centenario- y el cierre será el 28 en Alto Verde”.