Piletones en verano, skatepark en invierno: el plan de obra para el Parque Garay
El intendente explicó que la intervención incluirá la remodelación de los piletones para uso durante todo el año, la recuperación de los lagos y la creación de espacios recreativos seguros para distintas edades.
El Parque Garay recibirá una remodelación integral que incluirá los piletones.
El intendente Juan Pablo Poletti brindó precisiones sobre una de las obras anunciadas en la apertura de sesiones del Concejo Municipal: la puesta en valor integral del Parque Garay, en articulación con la nueva estación policial que se construirá en la zona. En diálogo con la prensa, explicó cómo será la remodelación del espacio y cuál será su impacto en el uso cotidiano del parque.
Poletti remarcó que la intervención forma parte de un acuerdo previo con el Gobierno provincial. “Tal cual lo prometió Maximiliano Pullaro cuando se firmó la apertura de sobres de la estación policial, por la cesión del terreno se iba a poner en valor el Parque Garay en forma completa”, afirmó.
Según detalló, la obra buscará recuperar sectores clave del parque y transformarlos en espacios activos durante todo el año, con una lógica de uso múltiple y abierta a distintos públicos.
Piletonescon usotodo el año
Uno de los ejes centrales del proyecto será la reconversión de los piletones existentes. “Hoy los piletones tienen un uso en verano y luego en el invierno quedan totalmente sin uso”, señaló el intendente. Frente a esa situación, explicó que se avanzará en una remodelación integral para garantizar su aprovechamiento permanente.
La obra forma parte del proyecto que acompaña la construcción de la nueva estación policial.
“La idea es hacer un sistema de uso en verano que le permita en invierno utilizarse como skatepark o como lugar para que los chicos puedan andar en bici o rollers”, indicó Poletti. Para eso, se proyecta un nuevo tipo de suelo que permita ambas funciones: “En invierno no nos vamos a meter al agua, en verano sí y va a ser por inundación de esas mismas ondulaciones que va a tener el suelo”.
Recuperación de los lagos
El plan también incluye la recuperación ambiental del sector sur del parque. “Está incluido poner en valor los lagos del Parque del Sur”, explicó el intendente, y agregó que se realizarán “perforaciones y bombas que nos van a permitir volver a recuperar el agua de los lagos”.
Piletones adaptados para verano e invierno.
Además, detalló que el sistema estará interconectado: “Estos piletones, al vaciarse, van a seguir alimentando el agua de los lagos para que tenga movimiento y oxigenación”. De este modo, se apunta no solo a mejorar el uso recreativo del espacio, sino también a su funcionamiento ambiental.
Con esta obra, el Municipio y la Provincia avanzan en una intervención urbana que combina seguridad, recreación y recuperación del espacio público, con el objetivo de resignificar uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.