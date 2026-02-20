Apertura de sesiones: seguridad y obras, los puntos destacados por los concejales
Tras la apertura del período legislativo, Sergio Basile y Silvina Cian analizaron los principales anuncios del intendente, destacaron obras, servicios y lineamientos de gestión, y señalaron los desafíos que tendrá el Concejo Municipal en el debate de los próximos meses.
Sergio Basile, presidente del Concejo, junto al intendente, Juan Pablo Poletti, este viernes. Crédito: Flavio Raina
Luego del mensaje del intendente Juan Pablo Poletti en el inicio del período de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal de Santa Fe, distintos ediles analizaron los principales ejes planteados para la gestión. Seguridad, obras públicas, servicios y autonomía municipal fueron algunos de los puntos destacados por los concejales, que valoraron el tono del discurso y señalaron desafíos a futuro.
Desde el oficialismo coincidieron en resaltar la articulación con el gobierno provincial y la necesidad de sostener el diálogo político para avanzar en transformaciones de largo plazo para la ciudad.
Infraestructurayservicios
El presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, puso el foco en la importancia de las obras vinculadas a los servicios básicos y la seguridad. En ese sentido, subrayó el impacto que tendrá el acceso al agua potable en zonas de Santa Fe que no cuentan con el servicio como Colastiné. "Es una obra muy importante y una decisión del gobierno provincial que prioriza el derecho al agua y las ventajas para ese barrio tan querido para la ciudad de Santa Fe”, expresó.
Basile también destacó el trabajo en materia de convivencia y seguridad ciudadana, al valorar la inversión en infraestructura policial y espacios públicos. “Sobre todo en el crecimiento de las estaciones policiales, que también redunda en la mejora del Parque Garay, con equipamiento, nuevos lugares y espacios públicos para disfrutar”, señaló.
En esa línea, afirmó que el Concejo acompañará las políticas del Ejecutivo local “para la mejora de las calles y para que la iluminación llegue a todos los barrios de la ciudad”.
Autonomíamunicipal
Otro de los aspectos centrales para Basile fue el debate sobre la autonomía municipal y la necesidad de una participación amplia. “Las organizaciones y las instituciones tienen mucho por decir, porque no estamos hablando de la ciudad de lo inmediato, sino de la ciudad a 30 o 50 años”, remarcó.
El presidente del Concejo consideró que ese proceso no puede limitarse a decisiones administrativas. “No lo podemos hacer detrás de un escritorio ni en una cuestión exclusivamente municipal. Tiene que estar la mirada de todos los actores que hacen a la convivencia ciudadana que queremos”, afirmó.
La previa al discurso de Poletti. Crédito: Flavio Raina
También mencionó la importancia de impulsar el desarrollo productivo y el empleo. “El intendente dio muestras claras de cómo se viene trabajando y nosotros vamos a fortalecer eso desde el Concejo Municipal”, aseguró. En ese marco, destacó la llegada del gasoducto de la costa a Colastiné y anticipó un trabajo conjunto con los vecinos para adecuar la infraestructura domiciliaria.
Obras ymovilidad
Por su parte, la concejala Silvina Cian calificó el mensaje del intendente como “realista y en consonancia con los tiempos que vivimos”. “Estamos recuperando una ciudad donde vemos mejoras en muchos sectores. Falta mucho, por supuesto, pero hay una perspectiva clara en ejes vinculados con la seguridad y la obra pública, en consonancia con lo que está haciendo el gobierno provincial”, afirmó.
Cian resaltó la cantidad de obras provinciales en ejecución y los anuncios vinculados a espacios emblemáticos. “Hay más de 30 obras del gobierno de la provincia y anuncios realmente importantes, como los vinculados al paseo de la Laguna y al ingreso por calle Iturraspe, que van a darle una vidriera distinta a la capital santafesina”, explicó.
También consideró clave el objetivo de pavimentar calles de tierra en distintos sectores. “Me pareció muy importante el desafío de que antes de que culmine la gestión, la mayor cantidad de calles de tierra se pavimenten con mejorado pétreo, fundamentalmente en el norte y el oeste de la ciudad”, sostuvo.
En materia de tránsito y movilidad, destacó la ampliación de cámaras de seguridad, semáforos, rotondas y la próxima implementación del nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal. “Trae modernización, rapidez y un ordenamiento que muchos vecinos están esperando para el micro y macrocentro”, sostuvo.
Finalmente, valoró los anuncios vinculados al transporte público, la iluminación LED, el acceso al agua potable en Santa Marta, el abordaje de los basurales a cielo abierto y la apuesta al turismo. “Desde el Concejo vamos a trabajar con mucho aporte, consenso y diálogo. Es un desafío importante para este año y el que viene”, concluyó.