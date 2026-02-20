En vivo: Poletti brinda su discurso en la Apertura de Sesiones

Se inicia el 146° período de sesiones ordinarias del Concejo de la ciudad de Santa Fe con el discurso del intendente Juan Pablo Poletti.
El intendente santafesino habla este viernes tras la postergación del acto.
Tras la postergación, Poletti toma oficialmente la palabra este viernes 20 de febrero desde las 9:30 horas en el recinto legislativo en Salta 2943 para la correspondiente apertura.
Inicialmente se iba a llevar a cabo el jueves, pero se postergó por el paro general de 24 horas que afectó a diferentes servicios.
Cabe recordar que a propuesta del presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile, se adelantó por ordenanza -y para ir en paralelo con los tiempos provinciales y la nueva Carta Magna de la bota santafesina- el inicio del primer período de sesiones ordinarias de cada año.
Esta normativa local, que se sancionó el 18 de diciembre de 2025, dejó taxativamente fijado que el Concejo se reunirá anualmente en un período ordinario de sesiones “que se extenderá desde el día 15 de febrero hasta el día diez de diciembre, dentro del mismo año calendario”.
Antes de la finalización del período ordinario de sesiones, el Legislativo local podrá prorrogar su duración por decisión de la mayoría de sus miembros y por término fijo. Y durante el receso, el Concejo “podría solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias mediante pedido suscripto de un tercio de los concejales en ejercicio”.
A su vez, el intendente municipal “podrá convocar a sesiones extraordinarias, siempre que así lo requiera un asunto grave o urgente de interés público, debiendo precisar expresamente los asuntos que fundamentan la convocatoria y remitir al Cuerpo la documentación que corresponda”, agrega la ordenanza.