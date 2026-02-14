“Rendir cuentas y reconocer lo que falta”: Poletti anticipó la apertura de sesiones del Concejo
El intendente adelantó los ejes del mensaje que llevará al recinto, con foco en el trabajo conjunto, la presencia en los barrios y un balance de gestión que combinará logros, autocrítica y desafíos pendientes para la ciudad.
Poletti, en el cierre de las colonias municipales, adelantó los ejes de su mensaje.
En el marco del cierre de las colonias municipales, el intendente Juan Pablo Poletti se refirió a los principales lineamientos que marcarán su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Municipal de Santa Fe. El jefe del Ejecutivo local adelantó que el mensaje tendrá un tono institucional, con foco en el trabajo conjunto, la rendición de cuentas y los desafíos pendientes.
“El mensaje será darle la bienvenida a los nuevos concejales electos en diciembre que asumieron en diciembre último, poder trabajar juntos, ser respetuosos aún en el disenso poder construir juntos una Santa Fe como todos queremos, pacífica, ordenada y limpia”, expresó Poletti.
En ese sentido, remarcó que no solo estará centrado en los anuncios, sino también en una evaluación del camino recorrido. “No va a salir de el trabajar continuo, el tener territorio, el poder solucionar los problemas de la gente, el poder reconocer los problemas que todavía existen, pero también dar una rendición de cuenta de todo lo que hicimos en estos 2 años y en el último año”, sostuvo.
Transportepúblico
Otro de los temas abordados por el intendente fue la situación del transporte urbano de pasajeros y el pedido de actualización tarifaria presentado por las empresas del sector. Poletti explicó que el expediente se encuentra en análisis y que la definición llegará en las próximas semanas.
“Lo está viendo el órgano de control, ya los últimos pasos para evaluar el afirmativo o el negativo, si el pedido tiene eco, si tiene argumentos o no”, indicó. Además, reconoció que desde agosto no se aplica una suba y que el escenario actual podría derivar en una actualización durante febrero: “Es muy probable que en el transcurso de febrero tenga que terminar aumentando”.
El valor del pasaje se encuentra en evaluación por el órgano de control municipal.
Sin embargo, el intendente aclaró que la discusión no se limita al valor del boleto. “No solo el aumento, sino también cómo seguimos mejorando un servicio público de colectivo”, señaló, y detalló algunas acciones ya implementadas: “Hemos agregado dos líneas nuevas y un recorrido nuevo, hemos hecho que los empresarios cambien 30% de la flota de 0 km”.
Según Poletti, el objetivo central es consolidar un sistema acorde a la capital provincial. “Estamos viendo cómo mejoramos el servicio público de pasajero para que el santafesino pueda tener un servicio acorde a la capital provincial”, afirmó.
Aguapotable
El intendente también se refirió a la ampliación de la red de agua potable en distintos sectores de la ciudad, como Colastiné y el barrio Santa Marta. En ese marco, destacó el trabajo articulado entre el Municipio y Provincia. “Tuve una reunión con Lisandro Enrico. Hay un plan que estamos ya poniéndole número par que sea algo concreto y empezar a tener un plan de acción”, remarcó.
El intendente anticipó un discurso con balance de gestión, autocrítica y desafíos pendientes.
El intendente precisó que en Colastiné el objetivo es cubrir todo el sector norte y sur, además de las zonas que aún no cuentan con el servicio. En relación con Santa Marta, destacó el avance de las obras y la articulación institucional. “Ya están casi a más del 60% de las obras avanzadas y esto es realmente un trabajo en equipo entre el gobierno provincial, ASSA y la municipalidad”, señaló.
Finalmente, reafirmó el compromiso de continuar con las obras de infraestructura básica: “Vamos a seguir trabajando por todos los barrios donde falta un servicio básico”.