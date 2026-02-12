Santa Fe abre sus humedales al público con recorridos guiados durante todo febrero
Se desarrollará en puntos estratégicos como la Reserva Natural Urbana del Oeste, el Parque del Sur y el Paseo de la Laguna. Bajo la premisa de que "no se puede amar lo que no se conoce", la iniciativa busca poner en valor estos ecosistemas que no solo albergan una rica biodiversidad —con más de 230 especies de aves detectadas—, sino que funcionan como una infraestructura verde vital para la prevención de inundaciones.
Bajo la premisa de que “no se puede amar lo que no se conoce”, la Municipalidad de Santa Fe, a través de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, impulsa una serie de actividades destinadas a poner en valor los ecosistemas locales. Durante todo febrero se desarrollarán los “Jueves de Humedales”, un ciclo de visitas guiadas para que vecinos y vecinas descubran la riqueza natural de la capital provincial.
Aunque el Día Internacional de los Humedales se celebra el 2 de febrero, la gestión municipal decidió extender la propuesta durante todo el mes para profundizar la concientización ambiental.
Este jueves se realizará el primer encuentro, con una visita a la Reserva Natural Urbana del Oeste, desde las 9.
En los jueves siguientes, los recorridos se trasladarán al Parque del Sur (punto de encuentro: Ecopunto), al Parque Garay (Imusa) y finalizarán en el Paseo de la Laguna, previsto para el 5 de marzo en el parador Say Beach. A excepción de la primera jornada, las actividades se realizarán por la tarde, a partir de las 18.
Llevar agua y repelente
Las visitas son libres y gratuitas, aptas para toda la familia y tienen una duración estimada de entre 40 minutos y una hora. Se recomienda a los asistentes concurrir con agua, repelente y ganas de aprender.
Los recorridos estarán coordinados por Andrés Sarquis junto a los guías intérpretes de la naturaleza Pablo Capovilla y Eduardo Beltrocco.
Santa Fe, una ciudad entre dos sistemas de humedales
La ciudad se encuentra integrada por dos grandes sistemas: el valle de inundación del río Paraná —que incluye la Laguna Setúbal y riachos aledaños— y el cordón asociado al río Salado.
“Un punto central de la gestión es la Reserva Natural Urbana del Oeste, ubicada sobre el Salado, un proyecto de 142 hectáreas que nació tras la inundación de 2003 como una solución que combina ingeniería y biodiversidad”, destacó Sarquis, director del programa de Arbolado Urbano de la Municipalidad.
Este espacio “cuenta con cuatro reservorios que drenan el excedente pluvial de 600 manzanas de la ciudad, ayudando a prevenir inundaciones”. Además, alberga un vivero de especies nativas, como cinacinas y espinillos, “que se utilizan para fortalecer la infraestructura verde de la ciudad sin costos adicionales”, explicó el funcionario, licenciado en Biodiversidad y ornitólogo.
El valor de la biodiversidad local
El especialista resaltó la importancia estratégica de estos ecosistemas al señalar que los humedales “ocupan solo el 6% de la superficie terrestre, pero albergan el 40% de la flora y fauna mundial”. En el caso de Santa Fe, la Reserva del Oeste es “un santuario biológico donde se han detectado más de 230 especies de aves. Esto representa el 40% de la avifauna provincial y el 25% de las especies nacionales”, explicó Sarquis, quien mencionó como ejemplo el éxito reproductivo de la tijereta, una especie migratoria que nidifica en la zona.
El guía Pablo Capovilla al frente de una visita a la Reserva Urbana del Oeste de la ciudad.
Archivo.
Con esta iniciativa, la Municipalidad busca que los santafesinos se reconozcan en su paisaje y comprendan el privilegio de habitar un territorio rodeado por dos de los ríos más importantes del país. “La Setúbal necesita que la miremos, la cuidemos y la habitemos”, concluyó Sarquis, invitando a la comunidad a participar de estas experiencias de aprendizaje al aire libre.