"Mes de los Humedales"

Santa Fe abre sus humedales al público con recorridos guiados durante todo febrero

Se desarrollará en puntos estratégicos como la Reserva Natural Urbana del Oeste, el Parque del Sur y el Paseo de la Laguna. Bajo la premisa de que "no se puede amar lo que no se conoce", la iniciativa busca poner en valor estos ecosistemas que no solo albergan una rica biodiversidad —con más de 230 especies de aves detectadas—, sino que funcionan como una infraestructura verde vital para la prevención de inundaciones.