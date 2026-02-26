Ciudad de Santa Fe

Por "razones operativas", ponen nueva fecha a la mega compactación de motos en el Corralón

El desguace de unos 80 motovehículos que iba a realizarse el 17 de febrero se pasó para el próximo 20 de marzo. Desde el municipio aducen razones de procedimientos administrativos. El problema medioambiental sigue preocupando.