Por "razones operativas", ponen nueva fecha a la mega compactación de motos en el Corralón
El desguace de unos 80 motovehículos que iba a realizarse el 17 de febrero se pasó para el próximo 20 de marzo. Desde el municipio aducen razones de procedimientos administrativos. El problema medioambiental sigue preocupando.
Una montaña de motos viejas, cerca de volverse chatarra. Crédito: Archivo Flavio Raina
Esta compactación iba a realizarse días atrás, el 17 de febrero. Se trata de 84 motos cuyos modelos van del 2 de octubre de 2022 al 15 de febrero de 2025. En los anexos de la resolución todas figuran como “retenidas” tanto en los operativos de control vial municipal como por la Policía.
Ahora, con otra resolución interna (la N° 021, emitida este 24 de febrero), el gobierno de la ciudad capital decidió reprogramar la fecha de la compactación: será el 20 de marzo de 2026.
“Razones operativas y de organización administrativa tornan necesario reprogramar la fecha para la realización de las tareas señaladas, que permita asegurar el adecuado cumplimiento de todas las instancias procedimentales, garantizando el debido resguardo del procedimiento administrativo”, dice la nueva resolución.
Readecuación de plazos
La administración municipal “se encuentra facultada para disponer medidas de ordenamiento y readecuación de plazos cuando circunstancias así lo aconsejen, en resguardo del interés público comprometido”, dice el texto, que lleva la firma del secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo.
Se deben publicar los edictos en el Boletín Oficial, en el diario El Litoral y en la página oficial de la Municipalidad de Santa Fe con una antelación mínima de diez días a la fecha consignada (de la compactación), “debiendo constar en la publicación la fecha de compactación y el listado de las unidades que serán sometidas a dicho proceso”, agrega luego.
Preocupa el impacto medioambiental negativo del Corralón. Crédito: Archivo Flavio Raina
Esto último debe hacerse en razón del “principio de transparencia” y la necesidad de “garantizar la defensa de los derechos” que pudieran tener algunos particulares sobre los bienes a compactar, se estima necesario “dar la publicidad pertinente con una antelación no menor a diez días antes de la compactación”.
Fundamentación
Los vehículos a ser reducidos a chatarra se encuentran retenidos “no sólo en virtud de los procedimientos de control realizados en distintos operativos a cargo de la Dirección General de Tránsito y del retiro de vehículos abandonados en la vía pública, sino que también por aquellos retenidos por la Policía y ubicados en el Depósito Municipal”, aduce la resolución.
Esto va en línea con lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 0460/2022 -que permite a la Policía santafesina retener motos si no se logra acreditar su dominio- y el convenio de colaboración suscripto el 12 de abril 2022 entre la Municipalidad y el ministerio de Seguridad provincial (Decreto D.M.M. N° 00114/2022).
El referido convenio fue firmado entre el municipio local y la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), con la intención de habilitar la posibilidad de compactar más vehículos en el Corralón Municipal.
El problema del Corralón
El Corralón Municipal arrastra desde hace años serios problemas que hacen a la sobresaturación de vehículos secuestrados cuyos dueños no los retiran. A la par de la escasez de espacio físico en el DVR aparece la cuestión medioambiental, que preocupa a los funcionarios municipales.
Escasea el espacio físico disponible en el DVR. Crédito: Archivo
Cabe recordar aquí que se había solicitado a la secretaría de Gestión Urbana y Ambiente la elaboración de un informe de impacto ambiental respecto del Corralón Municipal, en relación con el listado de los motovehículos que serán compactados.
En el aludido informe, se advirtió la existencia de un “importante riesgo de contaminación, tanto del suelo como de la atmósfera, como consecuencia de la fuga de fluidos, lubricantes, combustibles, y otros provenientes de las piezas mecánicas de los vehículos retenidos, todo lo cual genera riesgos para la salud humana y el ambiente”.
Así, en virtud de los riesgos advertidos en dicho informe por la acumulación de vehículos, “tanto para el ambiente, salud y seguridad de los trabajadores y vecinos del lugar, resulta necesario adoptar las medidas urgentes sugeridas, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Provincial N° 11.856”, sentencia la resolución.
Esta ley provincial establece un marco regulatorio para la disposición final, desguace o subasta de automotores y motovehículos retenidos, abandonados o secuestrados en corralones municipales y comunales de toda la bota santafesina. Y regula el procedimiento para limpiar estos depósitos cuando los vehículos no son retirados por sus titulares dominiales.