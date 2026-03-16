Balance

El nuevo Hospital Regional de Rafaela registró 234 nacimientos y más de 750 cirugías en sus primeros tres meses

A tres meses de su puesta en funcionamiento en el nuevo edificio, el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de Rafaela registró 234 nacimientos, más de 750 cirugías y cerca de 2.900 estudios por imágenes. Las autoridades destacaron que la nueva infraestructura permitió fortalecer la atención de alta complejidad y consolidar su rol como centro de referencia para el centro-norte de la provincia de Santa Fe.