El nuevo Hospital Regional de Rafaela registró 234 nacimientos y más de 750 cirugías en sus primeros tres meses
A tres meses de su puesta en funcionamiento en el nuevo edificio, el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de Rafaela registró 234 nacimientos, más de 750 cirugías y cerca de 2.900 estudios por imágenes. Las autoridades destacaron que la nueva infraestructura permitió fortalecer la atención de alta complejidad y consolidar su rol como centro de referencia para el centro-norte de la provincia de Santa Fe.
A tres meses de su apertura, el Hospital Regional de Rafaela consolida su actividad asistencial
El Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de Rafaela cumplió su primer trimestre de actividad en las nuevas instalaciones, luego de la migración operativa realizada el 13 de marzo. Durante este período, el establecimiento avanzó en la consolidación de su perfil de atención de alta complejidad y en el fortalecimiento de la red de servicios de salud para el centro-norte santafesino.
Según informaron desde la institución, la nueva infraestructura permitió mejorar la articulación entre áreas asistenciales y ampliar la capacidad de respuesta del sistema público de salud en la región.
A tres meses de su apertura, el Hospital Regional de Rafaela consolida su actividad asistencial
El equipamiento incorporado refuerza sectores estratégicos como la Unidad de Terapia Intensiva, la maternidad y el bloque quirúrgico.
La directora del hospital, Natalia Weppler, señaló que este período inicial estuvo marcado por la reorganización operativa tras el traslado al nuevo edificio.
“Estos tres meses han sido una etapa de consolidación del perfil regional del hospital. La migración implicó un desafío organizativo importante, pero también permitió ampliar la capacidad de respuesta dentro de la red de salud de la región”, afirmó.
Atención materno-infantil y parto respetado
Durante este primer trimestre, la Unidad de Trabajo de Parto Respetado (UTPR) y el servicio de maternidad registraron 234 nacimientos. El modelo de atención contempla el acompañamiento integral de las personas gestantes y sus familias, con controles prenatales, preparación para el parto y promoción de la lactancia materna.
La infraestructura del área fue diseñada para brindar mayor comodidad y privacidad, con acompañamiento permanente de profesionales especializados.
A tres meses de su apertura, el Hospital Regional de Rafaela consolida su actividad asistencial
En paralelo, el servicio de Neonatología asistió a 57 recién nacidos que requirieron cuidados especializados y seguimiento clínico.
El hospital también cuenta con una oficina del Registro Civil dentro del edificio, que permite a las familias gestionar la partida de nacimiento y el documento de identidad de los recién nacidos sin necesidad de trasladarse a otras dependencias. Este servicio está destinado exclusivamente a pacientes del establecimiento.
Cuidados críticos y atención de alta complejidad
En el área de cuidados intensivos, la Unidad de Terapia Intensiva de adultos atendió 135 pacientes durante los primeros tres meses. Según informaron desde el hospital, una proporción significativa de estos casos requirió asistencia respiratoria mecánica, lo que refleja el nivel de complejidad de las patologías tratadas.
Weppler destacó que el proceso de traslado al nuevo edificio se realizó garantizando la continuidad de la atención. “Más allá de los números, lo central fue sostener la atención en áreas críticas y garantizar cuidados integrales para la población de Rafaela y la región”, sostuvo.
Actividad quirúrgica y diagnóstico por imágenes
En el mismo período, el hospital realizó más de 750 procedimientos quirúrgicos, lo que refleja la plena operatividad del bloque quirúrgico y el trabajo coordinado de los equipos interdisciplinarios.
En tanto, el área de diagnóstico por imágenes registró 2.890 estudios hasta principios de marzo. El servicio cuenta con equipamiento digital que permite realizar prácticas como ecografías, mamografías, radiografías, resonancias magnéticas y tomografías computadas, herramientas fundamentales para el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías.