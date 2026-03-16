Comenzó la remodelación y ampliación del hospital de Gobernador Crespo

Esta semana se firmaron las actas de inicio de obra en el Hospital Dr. Carlos Boratti, para que comience a correr el plazo oficial de 360 días, en Gobernador Crespo, departamento San Justo.
La renovación de este Samco le demandará a la Provincia una inversión mayor a 1.600 millones de pesos para mejorar la infraestructura sanitaria del distrto.
Esta semana se firmaron las actas de inicio de obra en el Hospital Dr. Carlos Boratti, para que comience a correr el plazo oficial de 360 días, en Gobernador Crespo, departamento San Justo.
“La obra potenciará el nivel de atención de los vecinos de la localidad y región, proponiendo una refuncionalización de las áreas existentes y una importante ampliación edilicia que supera los 224 m2 cubiertos y 116m2 semicubiertos”, señaló el gobernador Maximiliano Pullaro.
“No es una obra más para esta localidad, es un proyecto de alta escala que después de tantos años de espera viene a mejorar la infraestructura de salud en gran parte del Departamento San Justo: los servicios de salud que se brindan aquí exceden a las familias locales, porque también vienen a atenderse desde localidades vecinas. En cada región de nuestra provincia hay obras de ampliación, recuperación y de construcción de nuevos edificios de salud”, explicó el mandatario.
Esta obra tiene más de 550 metros cuadrados de refuncionalización. Uno de sus trabajos mayores será retechar por completo la cubierta existente . También se ejecutarán nuevos cielorrasos, pisos e instalaciones eléctricas.
Pero además se efectuará una ampliación del propio edificio, por un total de 224 m2 cubiertos y 116m2 semi cubiertos. Y en este sentido, sobresalen trabajos como del acceso techado para las ambulancias, la adición de nuevas salas de gases, consultorios, hall de espera, SUM y salas de rehabilitación.
Participaron del acto de firmas el senador Rodrigo Borla; el secretario de Obras Públicas Marcelo Pascualón, representantes de la empresa Jorge Stinco y del Samco Carlos Boratti.