Programa Santa Fe Acá

Más de 2.700 chicos recibieron lentes gratuitos en operativos oftalmológicos en tres ciudades del Gran Rosario

En articulación con el programa nacional Ver para Ser Libres, el Gobierno de Santa Fe realizó operativos oftalmológicos gratuitos en Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez y Rosario. Durante las jornadas se efectuaron controles visuales y se entregaron más de 2.700 lentes a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años.