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Más de 2.700 chicos recibieron lentes gratuitos en operativos oftalmológicos en tres ciudades del Gran Rosario

En articulación con el programa nacional Ver para Ser Libres, el Gobierno de Santa Fe realizó operativos oftalmológicos gratuitos en Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez y Rosario. Durante las jornadas se efectuaron controles visuales y se entregaron más de 2.700 lentes a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años.

Santa Fe Acá: más de 2.700 lentes entregados en operativos oftalmológicos para chicos en Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez y RosarioSanta Fe Acá: más de 2.700 lentes entregados en operativos oftalmológicos para chicos en Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez y Rosario
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El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, mediante el programa de cercanía Santa Fe Acá, llevó adelante operativos de salud visual en conjunto con el programa nacional Ver para Ser Libres, alcanzando a miles de estudiantes del Gran Rosario.

Durante las últimas semanas, las jornadas se realizaron en Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez y Rosario, donde chicos y chicas de entre 6 y 17 años pudieron acceder a controles oftalmológicos gratuitos.

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En los casos en que se detectaron problemas visuales, los estudiantes recibieron sus lentes en el mismo día, lo que permitió dar una respuesta inmediata a sus necesidades.

La iniciativa tuvo como objetivo garantizar el acceso a la salud visual y mejorar las condiciones de aprendizaje, ya que las dificultades en la visión suelen impactar directamente en el rendimiento escolar.

Operativos integrales en el territorio

Las actividades se desarrollaron mediante dispositivos móviles especialmente equipados, capaces de realizar controles oftalmológicos completos, fabricar los lentes y entregarlos en el momento a cada estudiante.

Además, los chicos y chicas pudieron elegir el marco de su preferencia, una decisión que favorece la apropiación y el uso cotidiano de los anteojos.

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En cada jornada también se dispusieron otros servicios para la comunidad, como vacunación, trámites de DNI y atención de salud bucal, ampliando el alcance de los operativos y facilitando el acceso a distintas prestaciones del Estado.

Trabajo articulado entre Nación y Provincia

La iniciativa se desarrolló de manera conjunta entre los Ministerios de Gobierno, Salud y Educación de la Provincia de Santa Fe, en articulación con el programa nacional Ver para Ser Libres.

Ambos programas llevan tres años consecutivos de trabajo conjunto, promoviendo el acceso a controles visuales y a la provisión gratuita de lentes para niños y adolescentes.

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