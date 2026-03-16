Cortes de luz programados en Santa Fe para este lunes: zonas y horarios

La Empresa Provincial de la Energía informó que este lunes se realizarán cortes programados del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
La lista de tareas previstas para este 16 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
La Empresa Provincial de la Energía informó que este lunes se realizarán cortes programados del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Según detalló el organismo, las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica. Entre los trabajos previstos se encuentran reemplazo de conductores y mantenimiento de subestaciones.
Desde la empresa indicaron que estas intervenciones forman parte de las tareas habituales para optimizar el servicio y garantizar un mejor funcionamiento del sistema.
La EPE recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el período en el que se realizarán los trabajos.