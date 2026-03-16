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Cortes de luz programados en Santa Fe para este lunes: zonas y horarios

La lista de tareas previstas para este 16 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Las tareas incluyen mantenimiento de subestaciones y mejoras en la red.Las tareas incluyen mantenimiento de subestaciones y mejoras en la red.
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La Empresa Provincial de la Energía informó que este lunes se realizarán cortes programados del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

Según detalló el organismo, las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica. Entre los trabajos previstos se encuentran reemplazo de conductores y mantenimiento de subestaciones.

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Cortes programados

Desde la empresa indicaron que estas intervenciones forman parte de las tareas habituales para optimizar el servicio y garantizar un mejor funcionamiento del sistema.

  • 08.00 a 12.00: zona comprendida por Padre Genesio, Boneo, Gaboto y Chile. Tarea: reemplazo de conductores.
  • 08.30 a 10.30: sector delimitado por Av. Peñaloza, Almonacid, Aguado y Beruti. Tarea: mantenimiento de subestación.
  • 08.30 a 11.30: área comprendida por Misiones, Florencio Fernández, Chiclana y Alsina. Tarea: mantenimiento de subestación.
  • 09.30 a 11.30: Uruguay entre Francia y Urquiza. Tarea: mantenimiento.

La EPE recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el período en el que se realizarán los trabajos.

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