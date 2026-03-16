Prueban un radar de velocidad en un sector clave de Santa Fe

Sorpresa entre vecinos y automovilistas que vieron en las último días un nuevo radar de velocidad en la ciudad de Santa Fe. El flamante dispositivo de control fue instalado en un sector clave, donde a diario circulan cientos de vehículos.
Fue instalado en los últimos días en la zona de calle Iturraspe casi San Lorenzo. Por esa vía circula gran parte del tránsito que ingresa a la ciudad proveniente de la autopista a Rosario. Los detalles.
Sorpresa entre vecinos y automovilistas que vieron en las último días un nuevo radar de velocidad en la ciudad de Santa Fe. El flamante dispositivo de control fue instalado en un sector clave, donde a diario circulan cientos de vehículos.
El aparato en cuestión fue ubicado sobre calle Iturraspe al 3.400, esto es entre López y Planes y San Lorenzo. Es decir, fue colado en una de las vías de ingreso a la ciudad ya que por allí circula una porción considerable del tránsito que llega desde la autopista Santa Fe - Rosario.
Según informaron fuentes municipales a El Litoral, el radar todavía no está activo y se encuentra en modo de prueba.
Ante la consulta de este medio, los mismos informantes indicaron que la evaluación se realiza en conjunto con la UTN, “por lo tanto no se solicitó la autorización pertinente al INTI”, afirmaron.
"Está en evaluación., por lo tanto no hay fecha", agregaron desde el municipio al tiempo de aclarara que "que si se decide dejarlo en dicho lugar antes tiene que ser homologado y se debe colocar un cartel para indicar su presencia".
En ese sentido, explicaron que “la colocación en dicha arteria surge por el hecho de que calle Iturraspe, continuación de la autopista AP01, que en su ingreso al casco urbano está categorizada como Corredor Principal en el ROU (Reglamento de Ordenamiento Urbano) tiene una transición de velocidades de 130 km/h a 40 km/h situación que amerita especial atención”.
Y a continuación, detallaron que esa especial atención requiere “desde la señalización (señales verticales, bandas logarítmicas de reducción de velocidad, reductores de velocidad semáforos) y el control”.
Además, entre los fundamentos para probar un radar en esa zona se esgrimieron desde el municipio otros dos: el de la proximidad de instituciones educativas y de salud en la zona.
Por último, le dijeron a El Litoral que “el convenio de fotomultas, prevé la rotación de equipos, tanto de cinemómetros como de foto rojo en semáforos. Esto permite evitar acostumbramientos, y procurar el respeto de las reglas de tránsito en toda la ciudad”.
“En cuanto a la accidentología, el sector es crítico por el número de accidentes tanto de autos como de motos, en base a registros de accidentes de la APSV”, cerraron.
La situación de los controladores de velocidad, que emiten una fotomulta, en caso de que un vehículo transgrede el límite permitido, fue tema de polémica y debate el segundo semestre de 2025.
Por un lado, tal como contó de manera exclusiva El Litoral, la situación vivida por una automovilista con el dispositivo instalado sobre calle Marcial Candioti que le registró una serie de multas al tiempo que no estaba informada la velocidad máxima. Tras la judialización del caso, se le dio la razón a la ciudadana y quedó absuelta.
Por otro lado, una cuestión similar ocurrió con el dispositivo colocado en la Ruta Nacional 168 a la altura de La Guardia. El debate llegó a la opinión pública, tras una serie de multas emitidas a automovilistas sin estar señalada la velocidad máxima con el correspondiente cartel.
Luego, hubo un ida y vuelta entre los distintos estamentos que intervienen en esa ruta: Vialidad Nacional y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.