El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Este lunes 16, entre las 9 y las 17, habrá corte total por obras de bacheo en Av. Peñaloza entre Callejón Funes y Chaco, con interrupciones en los cruces con Piedrabuena y Callejón Funes. Luego se habilitará media calzada.
Entre las 9.30 y las 15.30 habrá reducción de calzada por trabajos entre los km 154 y 155 de la autopista Rosario–Santa Fe, a la altura de Santo Tomé. Se solicita circular con precaución.
En el km 7, a la altura de Capitán Bermúdez, hay reducción de calzada por obras. Se recomienda circular con precaución en la zona.
Un siniestro vial se registró en el rulo de la Ruta 34 sur, en la ciudad de Rafaela. Precaución al circular.
Desde las 6.00 se realizarán tareas en el colector cloacal en Rivadavia y Bv.: habrá reducción de calzada durante la jornada y el martes se prevé un corte total para continuar con los trabajos.