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En Vivo Lunes 16 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito se mantiene con circulación constante en distintos accesos de la ciudad de Santa Fe.El tránsito se mantiene con circulación constante en distintos accesos de la ciudad de Santa Fe.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Lunes 16.03

08:00 Corte total por bacheo en Av. Peñaloza

Este lunes 16, entre las 9 y las 17, habrá corte total por obras de bacheo en Av. Peñaloza entre Callejón Funes y Chaco, con interrupciones en los cruces con Piedrabuena y Callejón Funes. Luego se habilitará media calzada.

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Lunes 16.03

07:50 Reducción de calzada en autopista

Entre las 9.30 y las 15.30 habrá reducción de calzada por trabajos entre los km 154 y 155 de la autopista Rosario–Santa Fe, a la altura de Santo Tomé. Se solicita circular con precaución.

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Lunes 16.03

07:30 Obras en autopista Santa Fe–Rosario

En el km 7, a la altura de Capitán Bermúdez, hay reducción de calzada por obras. Se recomienda circular con precaución en la zona.

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Lunes 16.03

06:45 Accidente en Ruta 34

Un siniestro vial se registró en el rulo de la Ruta 34 sur, en la ciudad de Rafaela. Precaución al circular.

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Lunes 16.03

06:30 Desvíos de colectivos en la ciudad de Santa Fe

  • Líneas 3 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.
  • Línea 3 (vuelta): De recorrido habitual por calle San Lorenzo - Suipacha - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.
  • Línea 5 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.
  • Líneas 5 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de Julio - Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.
  • Línea 9 (Ida): De recorrido habitual por Av. Presidente Perón - Iturraspe - San Jerónimo - Junín - Av. Gdor. Freyre - Irigoyen Freyre – Gdor. Vera - Roque Sáenz Peña a recorrido.
  • Línea 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - Av. López y Planes - Iturraspe - Av. Presidente Perón a recorrido.
  • Línea 13 (Vuelta): De recorrido habitual por Av. Gdor. Freyre - S. Caputto - 4 de Enero – Santiago del Estero a recorrido habitual.
  • Línea 14 (Ida): De recorrido habitual Av. Presidente Perón - S. Caputto - Av. Gdor. Freyre a recorrido.
  • Línea 16 (Ida): De recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza - Gdor. Crespo - Av. Gdor. Freyre a recorrido.
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Lunes 16.03

06:20 Trabajos cloacales con reducción de calzada

Desde las 6.00 se realizarán tareas en el colector cloacal en Rivadavia y Bv.: habrá reducción de calzada durante la jornada y el martes se prevé un corte total para continuar con los trabajos.

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