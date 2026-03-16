Lunes caluroso en Santa Fe: qué dice el pronóstico del tiempo

Este lunes, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con cielo mayormente despejado y condiciones de tiempo estables. El ambiente se presentará seco durante gran parte del día, con temperaturas elevadas y un clima cálido característico de la época.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 22° y la máxima alcanzará los 34°. El viento soplará leve a moderado, con velocidades entre 7 y 22 km/h, predominando del sector norte durante la jornada. Por la tarde podrían registrarse ráfagas que oscilarán entre 42 y 50 km/h.
Desde las primeras horas se percibirá un ambiente templado que irá en aumento hacia la tarde, cuando se registrarán los valores más altos del día. La sensación térmica acompañará el ascenso de temperatura y el cierre de la jornada mantendrá condiciones cálidas.