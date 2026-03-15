La semana arrancará con calor y probabilidad de tormentas en la ciudad de Santa Fe

La semana comenzará con tiempo inestable en la ciudad de Santa Fe y la región, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes inestable en la ciudad de Santa Fe, con temperaturas que podrían alcanzar los 34°C y probabilidad de tormentas durante la jornada. Las condiciones irán cambiando hacia mitad de semana con un descenso térmico.
La semana comenzará con tiempo inestable en la ciudad de Santa Fe y la región, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este lunes se espera una jornada calurosa, con aumento de nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas hacia la mañana y la tarde, además de ráfagas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora.
El cambio en las condiciones del tiempo se dará después de un domingo con cielo despejado y temperaturas elevadas.
Hacia el inicio de la semana, la presencia de aire cálido y húmedo favorecerá la formación de nubosidad y el desarrollo de precipitaciones, lo que marcará un comienzo de semana con características variables.
Según el pronóstico oficial, el lunes comenzará con cielo mayormente nublado durante la madrugada, con una temperatura mínima cercana a los 22°C. A medida que avance la mañana se espera el desarrollo de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que se ubica entre el 10% y el 40%.
Durante la tarde, el calor será uno de los rasgos principales de la jornada. La temperatura máxima podría alcanzar los 34°C en la capital provincial, lo que mantendrá un ambiente cálido y húmedo en gran parte del día.
En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional no descarta la continuidad de tormentas aisladas durante la tarde.
Además de las precipitaciones, el pronóstico también indica la presencia de viento del sector norte con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora. En algunos momentos del día podrían registrarse ráfagas de mayor intensidad, con valores estimados entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Hacia la noche se espera que las condiciones sigan inestables, con chaparrones dispersos y temperaturas que rondarán los 30°C. Este tipo de fenómenos suele caracterizarse por lluvias de corta duración, aunque en algunos casos pueden presentarse de manera intensa en lapsos breves.
Ante este panorama, los especialistas recomiendan estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones en actividades al aire libre, especialmente durante la tarde, cuando se espera la mayor probabilidad de tormentas y ráfagas de viento.
El martes continuarán las condiciones cálidas en la región. El pronóstico prevé una temperatura mínima cercana a los 24°C y una máxima de alrededor de 33°C, con presencia de nubosidad variable y ambiente todavía caluroso.
Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse a partir del miércoles. Para ese día se espera un descenso marcado de la temperatura, con una mínima de 15°C y una máxima de aproximadamente 30°C. Este cambio estará asociado al ingreso de aire más fresco que provocará un alivio térmico después de las jornadas más calurosas del inicio de la semana.
El jueves las temperaturas seguirán en valores más moderados. El pronóstico anticipa una mínima cercana a los 15°C y una máxima que rondará los 28°C, configurando un día más templado para la región.
Hacia el viernes volverá el calor, con una mínima estimada en 22°C y una máxima de 33°C. Este tipo de variaciones térmicas es habitual durante el mes de marzo, cuando las condiciones meteorológicas comienzan a mostrar una transición gradual entre el verano y el otoño.
Finalmente, para el sábado se prevé una jornada con temperaturas algo más moderadas, con una mínima cercana a los 21°C y una máxima de alrededor de 26°C.