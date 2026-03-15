Qué esperar el lunes

La semana arrancará con calor y probabilidad de tormentas en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes inestable en la ciudad de Santa Fe, con temperaturas que podrían alcanzar los 34°C y probabilidad de tormentas durante la jornada. Las condiciones irán cambiando hacia mitad de semana con un descenso térmico.