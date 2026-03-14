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Acueducto de la Costa

Avanzan las tareas para llevar agua potable a Colastiné

El intendente Poletti solicitó al Concejo Municipal la desafectación de un terreno de 2.400 m2 en barrio Colastiné para la ampliación y funcionamiento del denominado “Acueducto de la Costa”. El lote será destinado a la construcción de un Centro de Distribución de agua potable.

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Mediante un Proyecto de Resolución enviado al Concejo de la ciudad, la Municipalidad de Santa Fe solicitó la desafectación del uso y dominio público municipal de una fracción de terreno ubicado en la intersección de las calles Los Urunday y Los Chañares, en Colastiné.

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El pedido responde a la necesidad de transferir el lote al dominio del gobierno provincial, con el fin de que sea utilizado para la ampliación y funcionamiento del denominado “Acueducto de la Costa”. Para los correspondientes llamados a licitación el gobierno provincial requiere la disponibilidad jurídica plena del lote.

Poletti | Cuatro firmas participaron de la licitación para el nuevo Jardín Municipal en barrio AlfonsoJuan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe. Crédito: El Litoral

Según los estudios de la Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, la superficie de 2.400 m2 cumple con las condiciones para la instalación de un Centro de Distribución de agua potable que dotará del servicio en un primer término al loteo “Las Paltas”, para luego alcanzar al resto de barrio Colastiné.

Agua para la costa

La obra proyectada reducirá la dependencia de sistemas alternativos de provisión y fortalecerá la planificación urbana del corredor costero. El “Acueducto de la Costa” proveerá de agua potable además a las localidades de Arroyo Leyes y San José del Rincón.

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Los estudios realizados también destacan que la obra tiene un bajo nivel de interferencia en la trama vial y en la infraestructura de la zona. Además, el municipio garantiza en el Mensaje enviado que el cambio de dominio del lote en favor del gobierno provincial se efectuará con cargo expreso de su afectación a la ejecución del Centro de Distribución de Agua Potable.

La toma en el río Colastiné.La toma en el río Colastiné.

La cesión de este espacio viene a facilitar el acceso al agua potable, un servicio esencial estrechamente vinculado con la protección de la salud pública, la prevención de enfermedades y la mejora de las condiciones ambientales. Cabe señalar que el Gobierno de la Provincia impulsa desde hace más de una década el “Plan Provincial de Acueductos”, cuyo objetivo principal consiste en garantizar el acceso al agua potable como servicio público esencial, mediante el fortalecimiento de los sistemas de captación, potabilización y distribución en distintas regiones del territorio provincial.

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Juan Pablo Poletti
Concejo Municipal de Santa Fe

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