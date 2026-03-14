Acueducto de la Costa

Avanzan las tareas para llevar agua potable a Colastiné

El intendente Poletti solicitó al Concejo Municipal la desafectación de un terreno de 2.400 m2 en barrio Colastiné para la ampliación y funcionamiento del denominado “Acueducto de la Costa”. El lote será destinado a la construcción de un Centro de Distribución de agua potable.