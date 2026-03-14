Desde el municipio local

Relicitan las obras del histórico Teatro Municipal de Santa Fe: uno por uno, qué trabajos se harían

El presupuesto es ahora unas cinco veces mayor que el del primer acto licitatorio, que quedó desierto: casi 430 millones de pesos. Las labores abarcan la restauración del Foyer y la fachada que da a calle Juan de Garay, entre muchas otras.