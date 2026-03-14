Relicitan las obras del histórico Teatro Municipal de Santa Fe: uno por uno, qué trabajos se harían
El presupuesto es ahora unas cinco veces mayor que el del primer acto licitatorio, que quedó desierto: casi 430 millones de pesos. Las labores abarcan la restauración del Foyer y la fachada que da a calle Juan de Garay, entre muchas otras.
Es uno de los inmuebles patrimoniales más importantes de la ciudad. Crédito: Fernando Nicola
Cabe recordar -como informó El Litoral- que la primera licitación, cuya apertura de sobres tuvo lugar a finales de diciembre de 2025, quedó desierta. El presupuesto era de $81.549.844,51, y no se presentaron oferentes. Desde el gobierno local de Santa Fe capital habían adelantado a este diario que “se estaban evaluando alternativas” de relicitación.
En aquel entonces, la obra apuntaba sólo a la restauración del Foyer, es decir, la antesala principal del emblemático inmueble. Fuentes del gobierno local habían deslizado que junto con la remodelación del hall central del teatro,” podía entrar en otra licitación ‘madre’, más importante”.
Segundo llamado
Ahora, se publicó el Decreto Nº 00029/2026, donde se convoca a la presentación de propuestas económicas para la puesta en valor del Teatro Municipal. En esta segunda ocasión, el presupuesto oficial es más de cinco veces mayor al anterior: son $429.652.548,06.
Las propuestas se podrán presentar hasta las 9 horas del mismo día de la apertura de sobres, que será el 1° de abril de 2026, o el primer día hábil siguiente si aquel no lo fuere, a la 10 horas, en la secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, 3er. Piso del Palacio Municipal.
Obras integrales
Según el pliego con las bases, condiciones y especificaciones técnicas, las obras de restauración del emblemático edificio son integrales, y abarcan mucho más que la remodelación del Foyer.
Las labores están divididas en siete rubros, que incluyen el retechado de la cubierta del teatro sólo en aquellos sectores con cubierta de chapa galvanizada, con la colocación de nueva zinguería (cumbreras, canaletas y cenefas).
En 2023, expertos restauraron la ornamentación superior del teatro. Crédito: Fernando Nicola
Se realizará la remoción total de aquellos sectores que presentan pisos de losetas cerámicas sobre las losas de azotea, como así también el correspondiente zócalo perimetral, y/o los escalones o desniveles entre losas, más la impermeabilización de éstos.
Asimismo, se procederá a la colocación de llaves en muros con grietas sobre la azotea y el reacondicionamiento de revoques; las reparaciones de cargas; la restauración de la fachada principal Oeste y Sur -esta última da a calle calle Juan de Garay-, y el retiro del guano (excremento) de palomas, vegetación y residuos biológicos.
La humedad siempre ha sido un problema estructural para el teatro. Por esto, en las especificaciones técnicas se precisan muchas intervenciones para evitar el ingreso de agua, tales como la colocación de membrana asfáltica con aluminio más la aplicación de membrana líquida en determinados sectores, y la instalación de zócalos ventilados.
El Foyer
El Rubro 5 abarca la restauración del Foyer (hall principal), junto con la recuperación del edificio en su aspecto técnico constructivo y de la imagen primigenia de la obra. Se cita además la reparación y corrección de los desagües en el balcón central.
Aquí, lo que se busca es “la corrección de desajustes externos que provocan la entrada de agua en cielorrasos, humedades ascendentes generadas por el cambio del nivel piso de la explanada y demás desajustes que afectan las barandas de escaleras, peldaños de mármol -etcétera- del hall principal”.
Se procederá al retiro de la totalidad de las luminarias y del candil central, para depositarlas a resguardo en un espacio dentro del teatro destinado para tal fin. “Los brazos serán desmontados de su posición, desarmando las tulipas de vidrio y focos que la componen para luego ser colocados en cajas a la medida y revestidos”, agrega.
En el interior
Gran parte de la ornamentación también será intervenida. El pliego proyecta, para los cielorrasos de yeso y gargantas decoradas, una limpieza profunda para luego ser pintados; la verificación técnica del estado de la estructura soporte, el acondicionamiento y reconstrucción de superficies de yeso.
Asimismo, se menciona “la integración cromática en escudos y filetes del cielorraso plano; la imprimación y pintura de moldura superior e inferior y de las gargantas perimetrales, de escudos y blasones”.
Sectores de la cubierta serán sellados para evitar nuevas filtraciones. Crédito: Fernando Nicola
Respecto de los muros perimetrales de planta baja y alta (siempre en el interior), se citan reparaciones diversas, demarcación y prolijado de juntas entre sillares en muros; el pintado de ornamentaciones y molduras; la aplicación pintura dorada en decoraciones; reparaciones de las luminarias, entre muchos otros.
Con relación a los pisos calcáreos interiores, se estipula la reparación de unidades sueltas o flojas, más el empastinado de juntas; el pulido y encerado superficial en zócalos alzadas y pedadas.
Desagües pluviales
El Rubro 6 del pliego, en su parte técnica, versa sobre lo que será la readecuación de los desagües pluviales; la readecuación de embudos y rejillas (del tipo sumideros); las bajadas pluviales de hierro fundido, y la instalación de cañería pluvial nueva. Finalmente, se incluirá más iluminación ornamental sobre las fachadas interiores.
Un dato no menor es que se exigirá a la contratista, por ser el Teatro Municipal un edificio de valor patrimonial, que dentro del equipo técnico se incluya un profesional especializado en conservación y preservación del patrimonio, “que acredite antecedentes comprobables en intervenciones de similares características y complejidad a la que se licita”.