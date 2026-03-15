En el norte de la ciudad

Desolado: así luce uno de los sectores más antiguos de la costanera santafesina

La zona del ex camping municipal, el mítico comedor de pescado y la alfombra mágica padece de algo tan importante como visitantes. Aunque trabajadores de foodtrucks y paradores colaboran con la limpieza y el cuidado de los baños, vecinos que frecuentan el lugar señalan que falta infraestructura y actividades que le devuelvan la vitalidad de años anteriores.