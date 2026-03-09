Una plaza tapada de yuyos desde diciembre preocupa a vecinos de barrio Ledesco

“Desde diciembre cortaron una sola vez el pasto”, con ese mensaje se despachó un vecino de barrio Ledesco, en el norte de la ciudad de Santa Fe, para graficar una problemática que viven a diario en ese sector de la capital provincial.
“Los chicos no la pudieron usar en toda la temporada de verano”, sentenció un lector de El Litoral que vive frente al lugar. Además, hay quienes aprovechan para arrojar todo tipo de residuos.
Acompañado con imágenes elocuentes, el lector de El Litoral se comunicó vía WhatsApp (5493426305344) y explicó que este inconveniente ocurre en el espacio público ubicado en la intersección de calles Piedrabuena y Rivadavia.
“Se llama plaza Jose Tibaldo y desde diciembre, cortaron una sola vez el pasto. No se pudo usar el lugar en toda la temporada”, comentó al tiempo de advertir que se cansó de hacer reclamos a la coordinadora municipal de ese sector y al 0800 y no obtuvo respuestas.
En otro fragmento de su testimonio, el vecino dejó en claro que la falta de mantenimiento de la plaza trajo aparejado que algunos arrojen residuos en el lugar.
“El recolector pasa bien y con eso no tenemos problemas pero sí con aquellos que tiran las bolsas en la plaza, aprovechando los yuyos altos”, dijo.
En simultáneo, el entrevistado apuntó que hay otros terrenos privados tienen los yuyos altos pero ya es una cuestión de cada dueño.
“Estamos preocupados por los bichos, sobre todo mosquitos y moscas”, sumó en su reclamo el lector. “Siempre tuvimos buen contacto con los coordinadores pero ahora le escribí en varias oportunidades y no obtuve respuestas”, cerró.