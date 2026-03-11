Santa Fe ciudad

Denuncian abandono en la plazoleta Gustavo Bruzzone, a días del 24 de marzo

Vecinos advirtieron por el estado de la plazoleta Gustavo Bruzzone, en Rivadavia y Ruperto Godoy, donde el pasto alto, los daños en el mobiliario y los grafitis afectan el uso de un espacio con valor barrial y simbólico.