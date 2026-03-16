Un parche ante la desinversión

¿Qué significa para Santa Fe la licitación del gobierno nacional de mega baterías en alta tensión?

El plan para dotar de 700 megavatios de reserva a todas las provincias le otorga apenas 220 MWh a Santa Fe y a compartir con Entre Ríos. Para la Epe dar a los potenciales oferentes información adecuada es un nuevo desafío.