Avanzan trámites ante el regulador para un parque de energía solar en Ceres

Uno de los extremos de las líneas de distribución de la Empresa Provincial de la Energía, en el noroeste del departamento San Cristóbal, está ahora más cerca de contar con un parque de generación solar de 20 megavatios.
Resolución del Ente Regulador de la Energía, un organismo nacional, sobre el proyecto para dotar de generación propia a la ciudad del extremo norte del departamento San Cristóbal.
Así se desprende de la lectura de una resolución del Ente Regulador de la Energía, un organismo nacional, que ha cumplido con la formalidad de publicar en el Boletín Oficial de la Nación el pedido de autorización de la firma Coral Consultoría en Energía SA para su "Parque Solar Fotovoltaico Ceres I".
El Enre cumple así con la normativa vigente para abrir un período de consulta a cualquier eventual interesado en competir por su conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) "en el nivel de 33 kV de la Estación Transformadora (ET) Ceres, jurisdicción de la Empresa Provincial de la Energía".
El Enre expresa en sus considerandos que se cumple en ese acto con la publicación de la solicitud mencionada y que lo mismo hará -en su página web oficial- la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), que es quien autoriza las empresas generadoras a proveer de megavatios a la red, según su necesidad y precio en dicho sistema. En este caso, mediante un nexo con instalaciones de la Epe y en media tensión, vinculado al Sadi.
Con sendas publicaciones durante cinco días hábiles y otros tantos para el período de eventuales oposiciones o propuestas alternativas se cumplirán durante marzo los procesos previos a la autorización para operar como generador.
La resolución 143 del Enre indica que ese lapso es para que "quien lo considere procedente presente un proyecto alternativo de acceso que produzca una optimización del funcionamiento técnico-económico del SADI, o presente observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo".
El punto siguiente establece que "en caso de registrarse oposición común a varios usuarios o la presentación de un proyecto alternativo, se convocará a una Audiencia Pública para permitir a las partes contestar y exponer sus argumentos" y en otro que "operado el vencimiento de los plazos sin que se registren oposiciones, se considerará otorgado el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente, el ENRE procederá a indicar esta condición en el Registro Informativo de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente de su página web y se informará dicha circunstancia a las partes", es decir que se dará el visto bueno.
La resolución condiciona esto última a "que Coral Consultoría Energética SA deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos técnicos efectuados por Cammesay Epe SF, en particular lo referido a la implementación del Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR), la adecuación de protecciones y la coordinación operativa ante eventuales limitaciones de transporte derivadas de la capacidad de transformación en la ET Ceres". También, a que, una vez otorgada la habilitación comercial, la generadora en Ceres "deberá dar cumplimiento a los requisitos de gestión ambiental establecidos en la Resolución Enre N° 558 de fecha 4 de noviembre de 2022 y sus normas complementarias".