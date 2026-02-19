Crece la generación de energías renovables al 18,9% en todo el país
El atraso en las inversiones en la red de transporte de energía eléctrica impone límites al sector que en otros países supera incluso el 50%. La quema de gas natural sigue siendo en la Argentina la principal forma de producir electricidad.
Las grandes represas en la Argentina no forman parte de la estadística sobre energías renovables.
El dato es alentador, porque en 2024 apenas 16,3% de la generación de energía eléctrica provenía de fuentes renovables. Hoy, en cambio es casi una quinta parte del total. Sin embargo, resulta ilustrativo del estado del sector comparar ese avance con el 65% de "renovabilidad" de las fuentes de generación de energía en la región. En Latinoamérica y el Caribe la matriz es predominantemente limpia, con un 45,7% que aportan las represas hidroeléctricas y otras tecnologías que aprovechan la fuerza del agua como principal aliado. En la región, la energía eólica aporta un 11% de los requerimientos eléctricos totales.
El sector ha tenido un crecimiento destacable en la Argentina
Mientras, en la Argentina, pese a la ausencia de políticas públicas nacionales de promoción de las energías renovables y al atraso de la red de transporte de energía eléctrica en alta tensión, el sector ha tenido un crecimiento destacable. Más, si se piensa que hubo menos agua para mover los generadores en los embalses, algo que depende del clima de cada año.
El resumen estadístico de Cammesa dice que, dentro de las renovables, la hidráulica de baja escala (con menos de 60 megavatios) aportó en 2024 1.512 gigavatios/hora (Gwh), en 2025 esa cantidad cayó a 1.374, con una variación de -9,1%. Por el contrario, la fotovoltaica aumento un 29,5% y sobre todo la eólica, que sumó 15,2% más de una año al otro.
El uso la luz solar para producir electricidad generó 5.106 Gwh y el viento 18.628. Más atrás quedan la quema de biomasa con 1.030 Gwh y una suba de nada menos que el 378% y el biogás con 522 Gwh (2%).
Energías Renovables en Argentina 2025
La hidráulica
La Ley 27.191 (de septiembre de 2015) contiene el "Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica". Uno de sus artículos las describe y las enumera: "Son las fuentes renovables de energía no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo: energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles" .
Uno de los incisos del artículo segundo limita para dicho régimen el perfil de las centrales hidroeléctricas por hasta "cincuenta megavatios (50 MW)". Es decir, deja fuera de esas consideraciones las grandes centrales.
En su análisis anual estadístico, Cammesa advierte que si se sumara toda la producción de energía eléctrica que aprovecha el agua en lugar de casi 19 puntos, habría un 38.6% de renovables en la Argentina. Y aún así, ese valor quedaría también lejos del 65% que ha logra el subcontinente.