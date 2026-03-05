Licitación nacional

Con súper baterías buscan aliviar la desinversión del sistema eléctrico argentino

La Casa Rosada planea dotar de 700 MWh de reserva a todas las provincias. Ya se adjudicaron otros 713 MWh para la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano. Pero a Santa Fe le toca una porción de solo 220 MWh, y a compartir con Entre Ríos. Los megavatios almacenados serán más caros