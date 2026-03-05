Con súper baterías buscan aliviar la desinversión del sistema eléctrico argentino
La Casa Rosada planea dotar de 700 MWh de reserva a todas las provincias. Ya se adjudicaron otros 713 MWh para la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano. Pero a Santa Fe le toca una porción de solo 220 MWh, y a compartir con Entre Ríos. Los megavatios almacenados serán más caros
Se recurre a un "parche" frente a los graves déficits en el sistema nacional de transporte de energía por líneas de alta tensión. No es la solución de fondo pero puede colaborar ante los picos de demanda. Crédito: Manuel Fabatia.
"AlmaSADI" es el nombre con que la Secretaría de Energía de la Nación ha iniciado un proyecto para dotar de energía almacenada al sistema eléctrico de transporte y generación en todas las provincias. Se trata de una licitación convocada por las autoridades nacionales para que, al igual que se hiciera en febrero de 2025 con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Conurbano bonaerense, haya reservas de energía eléctrica en "súper baterías" de litio para disponer de unos 700 megavatios en todo el interior del país.
La medida luce para muchos analistas como un "parche" ante las crisis eléctricas propias de un país que ha invertido muy poco en las últimas décadas en esa materia. La desinversión en la Argentina afecta sobre todo al sistema de transporte de la energía, en líneas de alta tensión. Aunque también sea insuficiente, la generación instalada puede ser auxiliada con las importaciones.
Un primer dato: lo que ahora ha decidido contratar el gobierno de Javier Milei para el interior del país es algo menos que los 713 MWh con que contará pronto el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en términos eléctricos, el Amba representa el 38,27% de toda la demanda del país. En pocas palabras, para el "restante" 61,73% de la demanda energética se contratarán, 700 MWh. Acaso por las mismas razones, la expresión "AlmaSADI" no debe prestarse a confusiones: refiere solo a "Almacenamiento".
La Resolución 50/2026 del Ministerio de Economía-Secretaría de Energía de la Nación habla de "regiones" sin detallar a qué provincias se refiere cada una. Sin embargo, está claro que de los 700 MWh de reserva almacenada en baterías para el interior, a Santa Fe le corresponderán 220 MWh y a compartir con Entre Ríos, ante una emergencia. Una comparación puede dar una idea mejor. Hoy la Central Brigadier López en el Parque Industrial de Sauce Viejo es capaz de producir más energía (250MWh).
El decisorio con la firma de María del Cármen Tettamanti no indica dónde se instalarían los bornes de las súper baterías, no figura ninguna provincia. Solo habla de nodos y "regiones eléctricas". También dispone los procedimientos con que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista podrá contar con ese auxilio cuando no sean suficientes la generación o el transporte. Cammesa es quien pone a funcionar las máquinas que generan los megavatios según sus costos, en un sistema online y permanente que no debe fallar.
En sus informes anuales y presentación estadística a la Provincia de Santa Fe y su vecina Entre Ríos les corresponde la Región Litoral (en verano suman más del 12% de la demanda nacional). En cambio, para la gigante Buenos Aires (aún sin su Conurbano) se asignarán 150 MWh. Y lo mismo para Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan).
Habrá 100 MWh para la Región Centro (presumiblemente Córdoba y Santiago del Estero) y 50 para La Pampa (que seguramente suma otras provincias al sur).
Durante 2025 hubo apagones en Santa Fe que se debieron a la ausencia de suministro nacional.
En el caso del NOA (noroeste argentino) son 120 MWh y para el NEA (noreste del país) bastante más: 250 MWh. En el primer caso se trata de provincias cuyas ciudades más pobladas (Tucumán y Salta entre otras) tienen gas natural para la calefacción del invierno. No es lo que les sucede a las de la segunda sigla. Además, en el verano la amplitud térmica entre día y noche es mayor en las primeras y muy menor en las segundas.
En la torta de la participación de la demanda, la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe es la tercera en todo el país, luego de Edenor y Edesur del Amba. ¿Serán suficientes 220 megavatios para santafesinos y entrerrianos ante una crisis en el SADI?
El costo de poder guardar energía
Los considerandos de la resolución explican que el desarrollo de las baterías de litio permite el almacenamiento de la energía, para asistir de manera puntual "los nodos o regiones" donde la situación sea crítica ante picos de demanda. Obviamente la resolución no habla de poner un parche, pero reconoce que se trata de una salida hasta tanto haya inversiones de fondo para el sistema, que como se verá siguen lejanas.
Dice por un lado que "la integración progresiva de sistemas de almacenamiento de energía resulta necesaria para alcanzar el objetivo de una matriz de energía eléctrica más limpia y eficiente" y que "las condiciones de abastecimiento en ciertos nodos críticos y regiones eléctricas requieren la incorporación de oferta que mejore las condiciones de operación de esas áreas del SADI (Sistema Argentino De Interconexión) incorporando oferta confiable, flexible y de módulos adecuados para la red en tanto se desarrollen las ampliaciones de transporte en Alta Tensión". El subrayado de estas últimas palabras no corresponde al original.
Agrega más adelante que los "sistemas de almacenamiento de energía permitirían cubrir requerimientos de capacidad de corta duración y aportar servicios de reserva de rápida respuesta" para "evitar Energía No Suministrada (ENS) ante ciertos cortes por fallas en la red de transporte que alimenta la zona (ejemplo, falla e indisponibilidad en una línea)".
Se espera que AlmaSADI permita "no solo el diferimiento en el tiempo de obras de ampliación del sistema de transporte para evitar saturaciones por superar límites de carga, sino que además, la tecnología permite, por sus características, una escalabilidad en el tiempo de su capacidad y por lo tanto una incidencia directa en las inversiones para acompañar el crecimiento real de la demanda eléctrica y las solicitaciones asociadas al equipamiento de transporte preexistente".
El gobierno que confiaba en el desarrollo de redes de alta tensión en la iniciativa privada en sus discursos, debe por último conformarse con subsidiar con recursos de todos los usuarios una energía que, ante las emergencias, estará disponible en poco tiempo pero será mucho más cara: costará 20 dólares extra por MWh.
Habrá baterías para unas cuatro horas consecutivas, con un máximo de adjudicación de su energía almacenada por hasta 12.500 dólares por mes. Recién en 2037 para cuando se haya amortizado la inversión los proveedores de energía almacenada tendrá el mismo precio por megavatio que los del mercado mayorista (bastante más bajo).