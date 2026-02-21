Nuevo plazo de 90 días para que los clubes barriales puedan pedir subsidios en luz y agua en Argentina
Se abre nuevamente la oportunidad para solicitar ayudas del Estado nacional para entidades sociales y deportivas. Es para acceder a descuentos módicos y en el nivel mayorista, por hasta 300 kw para los meses de uso intensivo por refrigeración o calefacción, y de 150 kwh para otros cuatro meses más templados.
Las entidades que sostienen los deportes con fines recreativos o de competencias amateurs tienen una legislación que las protege. Crédito: Archivo El Litoral.
Dentro del "Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados" del gobierno nacional, la Secretaría de Energía de la Nación abrió un plazo de 90 vías corridos para que los llamados Clubes Barriales y de Pueblo se inscriban para acceder a descuentos en el precio mayorista de la energía eléctrica y del gas natural por redes en el punto de ingreso al sistema de transporte (Pist).
La novedad es relevante porque la inscripción para gozar de esas ayudas nacionales había terminado en diciembre de 2025. En septiembre de ese año se había convocado, también por tres meses, a las instituciones deportivas (en general del amateurismo) para que formulen sus solicitudes.
El beneficio para esos clubes es idéntico al que tendrán los hogares más pobres, que antes correspondían al Nivel de Ingresos N2, en el ya derogado régimen de segmentación de la demanda. Para cuando termine 2026 los hogares identificados como N3, de ingresos medios, verán que se reducen a cero las ayudas que aún les otorga el Estado Nacional tanto para sus facturas de energía eléctrica como de gas natural por redes. En otras palabras: la clase media argentina pagará para principios de 2027 por sus Kwh y sus m³ (en el nivel mayorista) lo mismo que los usuarios residenciales con más poder adquisitivo, que antes se identificaban como N1 o de niveles de ingresos altos.
12.000 en todo el país
Se estima que en todo el país existen alrededor de 12.000 clubes de barrio y de pueblos que podrían contar con esas subvenciones para sus actividades sin fines de lucro.
Imagen ilustrativa.
Dentro de la Secretaría de Energía, la subsecretaría de Transición y Planeamiento, a cargo de Antonio Milanese, firmó la disposición señalada. Según el sitio Econojournal fue ese funcionario "quien tuvo a su cargo el diseño de los criterios de inclusión y exclusión del nuevo del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)".
Como se sabe, los hogares con menos recursos tienen subsidios solo para los primeros 300 kilowatts por hora (kWh) mensuales en electricidad entre enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, diciembre. En cambio, en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre será de 150 kWh mensuales. En gas, los bloques subsidiados tienen un tope de consumo que varían según la distribuidora, el tipo de usuario residencial y el mes.
Inscriptos
Aunque no existen datos oficiales respecto de cuántos clubes tramitaron los subsidios ante las autoridades nacionales, los fundamentos del nuevo plazo para la inscripción de las instituciones sociales y deportivas sin fines de lucro hablan de una escasa respuesta.
En los considerandos se cita un informe interno de la Secretaría que indica que "resultó exiguo" el número de anotados, tanto "para solicitar la incorporación" como el "reempadronamiento de los Clubes de Barrio y de Pueblo".
Imagen ilustrativa.
Agrega sobre la misma fuente que "a la fecha no se ha completado la inscripción y/o reempadronamiento a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD), de todas las instituciones potencialmente alcanzadas por el régimen, que cumplen con los requisitos previstos en la Ley 27.098", que promueve a dichas entidades barriales y de pequeñas poblaciones.
Por otra parte, "tampoco se ha concluido el proceso de evaluación de la totalidad de los Clubes de Barrio y de Pueblo que ya se encuentran inscriptos en el marco del procedimiento aprobado por la Disposición N° 4/25 de esta Subsecretaría", es decir la labor de la propia repartición.Y evalúa: "atento al tiempo transcurrido desde la apertura del registro, y considerando que no se han presentado todos los clubes potencialmente alcanzados ni se ha podido finalizar la evaluación de los ya inscriptos, resulta razonable disponer una extensión del plazo por un nuevo período, teniendo en cuenta que el plazo inicial resultó exiguo para el reempadronamiento y/o inscripción de nuevas instituciones a fin de garantizar la correcta implementación del régimen vigente y asegurar la efectiva inclusión de todas las instituciones que puedan resultar beneficiarias".