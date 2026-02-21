A nivel nacional

Nuevo plazo de 90 días para que los clubes barriales puedan pedir subsidios en luz y agua en Argentina

Se abre nuevamente la oportunidad para solicitar ayudas del Estado nacional para entidades sociales y deportivas. Es para acceder a descuentos módicos y en el nivel mayorista, por hasta 300 kw para los meses de uso intensivo por refrigeración o calefacción, y de 150 kwh para otros cuatro meses más templados.