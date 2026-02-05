Ola de calor

El pico de demanda eléctrica se mudó a la siesta y recalienta el sistema en verano

El ingeniero José Stella explica por qué la curva energética pasó a concentrarse en el horario diurno, exigiendo a la red en el tramo más agobiante del año. Alerta, además, por aumentos de tarifas y quita de subsidios en medio las altas temperaturas de enero, febrero y marzo.