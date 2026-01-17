Santa Fe entró en los beneficios para zonas cálidas del nuevo mapa de subsidios a la energía eléctrica
En el marco de la implementación del régimen SEF, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía definió bloques eléctricos diferenciales para diciembre, enero y febrero según áreas de altas temperaturas. En la provincia, se concentra en departamentos del centro-norte.
Algunos hogares santafesinos contarán durante el verano con mayores volúmenes de consumo eléctrico subsidiado.
El verano no costará lo mismo en todo el país, y tampoco en Santa Fe. El gobierno nacional definió este viernes el mapa de subsidios a la energía eléctrica que ratifica el nuevo régimen SEF en reemplazo del RASE y, a la vez, estableció bloques de consumo eléctrico con estipendio estatal para los meses de altas temperaturas en las zonas más calurosas.
A través de la Resolución 13/26, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía publicó el régimen denominado Subsidios Energéticos Focalizados que comenzará a regir luego una vez que se complete el cruce de datos.
Asimismo, la medida incorpora criterios bioambientales basados en la norma IRAM 11603 y en estudios de CAMMESA que actualiza topes de subsidios eléctricos para los meses de diciembre, enero y febrero.
Según se informó a través de un comunicado, primará un criterio de “equidad territorial” en la aplicación, buscando reconocer el uso de ventiladores y aires acondicionados en el las zonas donde “hay menor acceso a gas por redes y la electricidad es el principal recurso para refrigerar los hogares”.
El nuevo esquema de subsidios energéticos con beneficios de consumo para el verano divide la provincia.
"De este modo, el SEF mantiene la lógica de topes y estacionalidad del subsidio, pero introduce un criterio de equidad territorial, para que los hogares vulnerables del NOA y NEA cuenten con un bloque de consumo subsidiado acorde a su nivel de exigencia térmica", amplió la cartera.
El recorte geográfico que acompaña a la publicación de la medida muestra a Santa Fe con alcance dentro de la ampliación de topes de consumo de luz subsidiados, pero no corre de punta a punta el mapa de la provincia. La medida beneficiará a algunos departamentos de "la bota" y no a todo el territorio, dependiendo de la clasificación bioambiental que identifica zonas “muy cálidas” y “cálidas”.
Topes de verano
La decisión se apoya en la clasificación climática de la norma IRAM 11603, y sobre esa base eleva el tope de consumo con subsidio durante el trimestre más exigente: diciembre, enero y febrero.
El Gobierno informó que en las zonas “muy cálidas” del NOA y NEA, el bloque subsidiado sube de 300 kWh a 550 kWh mensuales. Y en las zonas “cálidas”, el bloque subsidiado queda en 370 kWh mensuales. Mientras que en el resto del país, el bloque de verano se mantiene en 300 kWh mensuales.
La resolución, además, fija un calendario de estacionalidad para el resto del año: en mayo, junio, julio y agosto el bloque subsidiado será de 300 kWh mensuales en todo el país; y en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre baja a 150 kWh mensuales en todo el país.
La resolución describe que el nuevo régimen SEF viene a sustituir el anterior esquema tarifario RASE que estaba segmentado en tres niveles de ingresos (N1, N2 y N3). Una vez que entre en vigencia, solo habrá dos categorías: con y sin subsidio estatal, con el objetivo de “una mayor reducción” con reglas “claras, previsibles y transparentes”.
Santa Fe, partida en tres
El impacto del bloque subsidiado a la luz durante el verano muestra al territorio santafesino partido en tres bloques. Según el criterio climático, tres departamentos accederán a los 550 kWh, siete tendrán los 370 kWh del bloque ampliado durante el verano y el resto queda con el tope general.
Si bien no se encuentra precisado con exactitud, de la lectura del mapa de Santa Fe se desprende que los departamentos incluidos en la Subzona Ia “Muy cálido” —con valores de temperatura máxima mayores que 34° C y valores medios mayores que 26° C— son 9 de Julio y Vera.
Y en la Subzona Ib “Muy cálido” aparece General Obligado. Es decir que esos tres departamentos del norte santafesino quedan alcanzados por el bloque de 550 kWh mensuales subsidiados en diciembre, enero y febrero.
La secretaría de Energía comunicó que dará más subsidios a las tarifas de luz en 11 provincias.
En cambio, la Subzona IIIa “Templado Cálido” abarca del centro y sur provincial —Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín, Belgrano, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros, Constitución y General López, entre otros—, que en el marco del esquema difundido no integra las áreas “cálidas” o “muy cálidas” con tope especial de verano, por lo que se mantiene el bloque general de 300 kWh.
Retomando el criterio de "equidad territorial" expresado por la Secretaría de Energía que conduce María del Carmen Tettamanti, que busca aliviar la carga de tarifas en aquellas zonas donde hay mayor dependencia de la electricidad para refrigeración, se traduce en Santa Fe a un mapa segmentado que traerá algo de alivio extra en el norte profundo y el centro-norte de la provincia.
Operativo del registro
Por otra parte, la Resolución 13/26 instruye a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético para asumir la “gestión operativa” del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) creado por el Decreto 943/2025.
Ese organismo administrará el padrón de beneficiarios y los mecanismos de inscripción, consulta y revisión, aplicando criterios de inclusión y exclusión “según los indicadores de exteriorización patrimonial del usuario”.
El texto también prevé cruces de información “para verificar lo declarado” por quienes soliciten el subsidio, con acceso e intercambio de datos con bases de ANSES, la agencia de recaudación ARCA y el SINTyS, “en el marco del consentimiento prestado por los solicitantes” y bajo lo dispuesto por la Ley 25.326 de protección de datos personales.
En la misma línea de transición, la norma fija que, con colaboración de ANSES y en un plazo de seis meses desde la publicación, se realicen las adecuaciones para migrar beneficiarios del Programa Hogar (garrafas de GLP) al régimen SEF. Y agrega que, en la fecha de inicio de aplicación del SEF para gas natural y gas propano por redes, cesará la “Tarifa Social Federal de Gas”.
Todo, dentro de una arquitectura que busca focalizar la asistencia “en quienes realmente la necesitan”, como insiste el comunicado oficial.