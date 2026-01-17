Tarifas de verano

Santa Fe entró en los beneficios para zonas cálidas del nuevo mapa de subsidios a la energía eléctrica

En el marco de la implementación del régimen SEF, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía definió bloques eléctricos diferenciales para diciembre, enero y febrero según áreas de altas temperaturas. En la provincia, se concentra en departamentos del centro-norte.