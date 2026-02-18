El superávit nacional de enero llegó con menos recaudación pero sumó privatizaciones

El resultado fiscal primario -nacional- del primer mes del año fue superavitario en $ 3,1 billones, aunque se incluyen en la cuenta $ 1,03 billones de las licitaciones de las centrales hidroeléctricas). "El ancla fiscal. VLLC", posteó el presidente Javier Milei.
Milei y su premisa de construir una nueva Argentina anclada en el equilibrio fiscal".
En los términos contables del Extended Fund Facility (o Servicio Ampliado del FMI) el superávit primario "genuino" es de $ 2,08 billones. Se acumula en los últimos 12 meses un superávit primario del 1.5% del PBI (0,3% en enero del presente año).
Luis Caputo posteó que “en enero el Sector Público Nacional alcanzó un superávit primario de $3.125.737 millones y un superávit financiero de $1.105.159 millones. Fue el propio ministro de Economía quien aclaró en redes que “en el mes se registraron ingresos extraordinarios por $1.039.903 millones”.
Tales recursos estuvieron “explicados por los recursos generados por la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin contabilizar estos ingresos, el superávit primario hubiera sido de $2.085.834 millones y el superávit financiero de $65.256 millones”.
El funcionario aclaró además que “en el mes se abonaron intereses netos por $2.020.578 millones. Enero y julio son los meses de mayores pagos de intereses en términos relativos al resto de los meses del año, dado que opera el vencimiento de los cupones de intereses de los títulos Bonares y Globales”.
Gasto a la baja
Más adelante Caputo explicitó que el gasto primario total “se redujo 0,7% interanual en términos reales, con un crecimiento de 2,8% interanual y 4,1% i.a. en los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas y a la Asignación Universal por Hijo, respectivamente”.
La clave del superávit "genuino" sigue siendo la baja del gasto. Los ingresos no repuntan.
Señaló el ministro que “Economía continuará asegurando el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico y condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento de la economía argentina. El orden fiscal ha permitido devolver recursos al sector privado, en la forma de baja de impuestos, por 2,5% del PBI desde el inicio de la actual administración”.
Reducción de ingresos
A partir de los números oficiales, el analista Nadin Argañaraz destacó que del análisis de la ejecución presupuestaria base caja del Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF) del mes de enero, “surge que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 1,2%.
Los números de enero según el análisis de Nadin Argañaraz.
“Esto -detalló- obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 8% y los no tributarios subieron un 108% real interanual, impulsados por los ingresos extraordinarios por la privatización de la gestión de las represas del Comahue. Los ingresos no tributarios no lograron compensar la importante caída real interanual de los ingresos tributarios”
Expuso en su informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal que “el gasto primario, por su parte, registró un descenso real interanual del 0,7%”. Aclaró además que “al excluir los ingresos por la privatización, el superávit primario sería de $2.085.000 millones, con un descenso real interanual del 35%”.
Costos financieros
Para las cuentas de Argañaraz, “el gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) bajó 17% en términos reales interanuales.
“En efecto, el superávit fiscal de $794.000 millones de enero de 2025 se transformó en un superávit de $1.105.000 millones en enero de 2026, determinando una suba real interanual del 39%. Sin embargo, al excluir los ingresos por privatización, el superávit financiero desciende hasta los $65.000 millones, lo que implica un descenso del 92% en términos reales interanuales”.