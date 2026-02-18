Saldo primario positivo de 0,3% el PBI

El superávit nacional de enero llegó con menos recaudación pero sumó privatizaciones

Sin la privatización de represas y en los términos contables del FMI, el saldo primario "genuino" es de $ 2,08 billones. Se acumula en los últimos 12 meses un superávit primario del 1,5% del PBI.