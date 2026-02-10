Más de 10 millones de toneladas registradas

Trigo y cebada lideraron un enero récord en las exportaciones agroindustriales

Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con fecha de embarque en enero alcanzaron un volumen récord de más de 10 millones de toneladas, impulsadas principalmente por los complejos de trigo y cebada. Los datos reflejan un marcado crecimiento interanual y confirman el rol estratégico de la agroindustria argentina en el comercio internacional.