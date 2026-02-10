Trigo y cebada lideraron un enero récord en las exportaciones agroindustriales

Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con fecha de embarque en el mes de enero alcanzaron un volumen total de 10.065.011 toneladas, constituyéndose en el mayor nivel de registraciones para ese mes en la historia reciente.
Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con fecha de embarque en el mes de enero alcanzaron un volumen total de 10.065.011 toneladas, constituyéndose en el mayor nivel de registraciones para ese mes en la historia reciente.
Así lo informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, en base a datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.
El volumen registrado no solo consolida un fuerte arranque del año para el comercio exterior agroindustrial, sino que además supera el récord previo de enero de 2022, cuando se habían declarado 8.861.533 toneladas, lo que representa un incremento del 13,6 % respecto de ese máximo histórico anterior.
El desempeño récord de enero estuvo fundamentalmente impulsado por los complejos de trigo y cebada, que alcanzaron niveles inéditos de registración para el primer mes del año. En el caso del trigo, las DJVE totalizaron 4.037.857 toneladas, mientras que la cebada sumó 998.653 toneladas.
Ambos guarismos constituyen récords históricos mensuales para sus respectivos complejos, reflejando una combinación de factores favorables, entre ellos una mayor disponibilidad de saldos exportables, una demanda internacional sostenida y condiciones de competitividad que estimularon la concreción de ventas externas.
La comparación interanual refuerza la magnitud del crecimiento observado. Frente a enero de 2024, cuando las registraciones totalizaron 4.730.887 toneladas, el volumen declarado en enero de 2026 representa un aumento del 112 %. En relación con enero de 2025, que había registrado 6.842.795 toneladas, el incremento alcanza el 47 %.
Estos porcentajes ponen en evidencia no solo una recuperación significativa respecto de años recientes, sino también una aceleración del ritmo exportador en el inicio del año comercial, especialmente en los principales cultivos de invierno.
Desde la cartera agropecuaria destacaron que estos resultados confirman la capacidad de la agroindustria argentina para ampliar su inserción internacional, incluso en un contexto global desafiante.
El fuerte nivel de DJVE registrado anticipa un flujo sostenido de embarques durante los próximos meses y refuerza el aporte del sector al ingreso de divisas.
Asimismo, el dinamismo observado en trigo y cebada posiciona a ambos complejos como pilares clave del desempeño exportador, con impacto directo sobre las economías regionales, la actividad logística y la cadena de valor agroindustrial en su conjunto.
En este marco, el récord alcanzado en enero constituye una señal positiva de cara al resto del año, tanto en términos de volumen exportado como de previsibilidad para los mercados, consolidando al agro como uno de los principales motores del comercio exterior argentino.