Avanza la cosecha de girasol en Entre Ríos con un rendimiento promedio de 2.190 kilos por hectárea

El Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) informó que la cosecha de girasol avanza sobre una superficie estimada en 24.350 hectáreas, correspondiente a la campaña 2025/26.
Hasta el momento, el avance de cosecha alcanza el 53% del área implantada, con un rendimiento promedio provincial de 2.190 kg/ha, de acuerdo con los datos relevados por la entidad.
Si bien este resultado se ubica 8% por debajo del rendimiento alcanzado en la campaña anterior (2.395 kg/ha), se mantiene 11% por encima del promedio provincial de los últimos cinco años, que fue de 1.930 kg/ha.
De acuerdo con el informe, la mayor parte de los lotes ya cosechados corresponden a aquellos donde se aplicaron desecantes para acelerar el proceso de madurez, mientras que en otros sectores se aguarda el secado natural del cultivo antes de ingresar con las cosechadoras.
El organismo continúa monitoreando el progreso de las labores en las distintas zonas productivas de la provincia, donde las condiciones climáticas de las próximas semanas serán determinantes para completar la recolección y definir el rendimiento final del ciclo.