Informe de la Bolsa de Cereales

Avanza la cosecha de girasol en Entre Ríos con un rendimiento promedio de 2.190 kilos por hectárea

El Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) informó que la cosecha de girasol avanza sobre una superficie estimada en 24.350 hectáreas, correspondiente a la campaña 2025/26.