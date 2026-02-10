#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Informe de la Bolsa de Cereales

Avanza la cosecha de girasol en Entre Ríos con un rendimiento promedio de 2.190 kilos por hectárea

El Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) informó que la cosecha de girasol avanza sobre una superficie estimada en 24.350 hectáreas, correspondiente a la campaña 2025/26.

El rinde se mantiene 11% por encima del promedio provincial de los últimos cinco añosEl rinde se mantiene 11% por encima del promedio provincial de los últimos cinco años
Seguinos en
Por: 

Hasta el momento, el avance de cosecha alcanza el 53% del área implantada, con un rendimiento promedio provincial de 2.190 kg/ha, de acuerdo con los datos relevados por la entidad.

Merma

Si bien este resultado se ubica 8% por debajo del rendimiento alcanzado en la campaña anterior (2.395 kg/ha), se mantiene 11% por encima del promedio provincial de los últimos cinco años, que fue de 1.930 kg/ha.

Mirá tambiénEl 74% del maíz tardío y de segunda se encuentra en buena condición en Entre Ríos

De acuerdo con el informe, la mayor parte de los lotes ya cosechados corresponden a aquellos donde se aplicaron desecantes para acelerar el proceso de madurez, mientras que en otros sectores se aguarda el secado natural del cultivo antes de ingresar con las cosechadoras.

Monitoreo

Mirá tambiénArgentina reabre el mercado europeo para la carne aviar a partir de marzo

El organismo continúa monitoreando el progreso de las labores en las distintas zonas productivas de la provincia, donde las condiciones climáticas de las próximas semanas serán determinantes para completar la recolección y definir el rendimiento final del ciclo.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Agricultura
Entre Ríos
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro