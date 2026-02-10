El 74% del maíz tardío y de segunda se encuentra en buena condición en Entre Ríos

El relevamiento detalló que el cultivo atraviesa distintas etapas fenológicas, desde V2 (dos hojas desplegadas) en las siembras más recientes de enero, hasta V10 (diez hojas desplegadas) en los lotes implantados durante diciembre.
Según el Informe Semanal N° 1216 del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la superficie implantada con maíz tardío y de segunda en la provincia se estima en 20.000 hectáreas
El relevamiento detalló que el cultivo atraviesa distintas etapas fenológicas, desde V2 (dos hojas desplegadas) en las siembras más recientes de enero, hasta V10 (diez hojas desplegadas) en los lotes implantados durante diciembre.
A nivel provincial, el 74% de los lotes presenta una condición entre buena y muy buena, principalmente aquellos sembrados en fechas tempranas.
En tanto, un 26% del área se encuentra en estado regular o malo, asociado a siembras más tardías que sufrieron déficit hídrico y temperaturas elevadas.
Según el SIBER, en esas zonas, se observan síntomas de estrés como acartuchamiento de las hojas, además de la presencia de gusano cogollero en los estadios iniciales, lo que demanda monitoreos constantes y tratamientos oportunos.
El informe también advierte que la chicharrita del maíz está presente en casi todo el territorio relevado, motivo por el cual se están llevando adelante aplicaciones para reducir la población del insecto.
Desde el SIBER subrayan que la ocurrencia de lluvias en el corto plazo será determinante para sostener el buen estado general del cultivo y evitar impactos negativos en su desarrollo.