Agricultura

El 74% del maíz tardío y de segunda se encuentra en buena condición en Entre Ríos

Según el Informe Semanal N° 1216 del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la superficie implantada con maíz tardío y de segunda en la provincia se estima en 20.000 hectáreas