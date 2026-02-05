Boletín Oficial

Se designo un nuevo Subsecretario de Transporte Automotor

El Gobierno nacional oficializó la renuncia de José Manuel Urdiroz y designó al abogado Fernando Julio Cortés como nuevo Subsecretario de Transporte Automotor. La decisión quedó plasmada en el Decreto 86/2026 y forma parte de los ajustes en áreas estratégicas del Ministerio de Economía.