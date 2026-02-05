Se designo un nuevo Subsecretario de Transporte Automotor
El Gobierno nacional oficializó la renuncia de José Manuel Urdiroz y designó al abogado Fernando Julio Cortés como nuevo Subsecretario de Transporte Automotor. La decisión quedó plasmada en el Decreto 86/2026 y forma parte de los ajustes en áreas estratégicas del Ministerio de Economía.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto 86/2026, publicado en el Boletín Oficial
En el marco de una serie de modificaciones en la estructura y conducción de áreas clave del Estado nacional, el Gobierno formalizó un cambio en la Subsecretaría de Transporte Automotor, un área estratégica para la regulación del sistema de transporte terrestre en todo el país.
El decreto establece, en primer término, la aceptación de la renuncia presentada por el contador público José Manuel Urdiroz, quien hasta ese momento se desempeñaba como Subsecretario de Transporte Automotor dentro de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. La dimisión se hizo efectiva a partir del 21 de enero de 2026, según precisa el texto oficial.
En el mismo artículo, el Poder Ejecutivo expresó un reconocimiento formal al funcionario saliente por las tareas desarrolladas durante su gestión. Este tipo de agradecimiento institucional, habitual en los decretos de aceptación de renuncias, busca dejar constancia del cierre administrativo de una etapa y garantizar la continuidad formal del funcionamiento del área.
La Subsecretaría de Transporte Automotor cumple un rol central en el diseño y la ejecución de políticas vinculadas al transporte de pasajeros y de cargas por vía terrestre, un sector que atraviesa tensiones vinculadas a costos, subsidios, tarifas y regulaciones, tanto a nivel nacional como en su articulación con las provincias y los municipios.
Quién es el nuevo Subsecretario de Transporte Automotor
En el artículo 3° del Decreto 86/2026, el Gobierno nacional dispuso la designación del abogado Fernando Julio Cortés como nuevo Subsecretario de Transporte Automotor, cargo que asumió formalmente a partir del 26 de enero de 2026. Cortés queda así al frente de un área considerada sensible dentro del esquema del Ministerio de Economía.
Si bien el decreto no detalla el recorrido profesional del nuevo funcionario, su designación se inscribe en una etapa de redefiniciones en la política de transporte impulsada por la actual administración, que viene planteando la necesidad de revisar esquemas de subsidios, regulaciones y mecanismos de control del sistema automotor.
Desde el Gobierno señalan que el objetivo es avanzar hacia una mayor eficiencia del sector, en línea con la política general de reducción del gasto público y reordenamiento del Estado.
En ese contexto, la Subsecretaría de Transporte Automotor tiene un papel clave en la implementación de medidas que impactan directamente en millones de usuarios del transporte público y en el entramado productivo vinculado al transporte de cargas.
El transporte automotor es uno de los pilares del sistema de movilidad en la Argentina, tanto en áreas urbanas como interurbanas y rurales. Su funcionamiento involucra a empresas de colectivos de corta, media y larga distancia, al transporte de cargas, a las provincias, a los municipios y a organismos de control nacionales.
En los últimos años, el sector estuvo atravesado por debates en torno a los subsidios estatales, las tarifas, la actualización de costos operativos y las condiciones laborales. En ese escenario, la Subsecretaría de Transporte Automotor actúa como un engranaje central entre la definición de políticas económicas y su aplicación concreta en el territorio.
La llegada de un nuevo subsecretario se produce, además, en un contexto de fuerte revisión del rol del Estado en áreas reguladas, uno de los ejes discursivos y prácticos del actual Gobierno. Desde el Ministerio de Economía sostienen que los cambios en los equipos buscan dotar de mayor coherencia técnica y política a las decisiones que se adopten en el sector.
La designación de Fernando Julio Cortés se suma a una serie de modificaciones que el Gobierno viene realizando en distintas áreas de la administración pública nacional. Aunque se trata de un cambio puntual, el transporte automotor ocupa un lugar estratégico dentro de la agenda económica y social, por su impacto directo en la vida cotidiana de la población y en la competitividad del país.
Desde el Ejecutivo remarcan que estos movimientos forman parte de una etapa de ajustes y redefiniciones, con la intención de alinear los equipos de gestión con los objetivos trazados para el Ministerio de Economía.
En ese sentido, el nuevo subsecretario tendrá el desafío de intervenir en un sector complejo, atravesado por demandas sociales, presiones económicas y negociaciones permanentes con actores públicos y privados.
Con la oficialización del Decreto 86/2026, el Gobierno dejó así formalizado el recambio en la conducción de la Subsecretaría de Transporte Automotor, una decisión que, aunque administrativa, se inscribe en un escenario de transformaciones más amplias en la política económica y de transporte del país.