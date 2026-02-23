En Santa Fe se relevaron 1.540 clubes que pueden acceder a subsidios tarifarios nacionales

De acuerdo con datos que rodearon la sanción de una ley de promoción del deporte amateur en el Senado de Provincia de Santa Fe, existen en ese ámbito 1.543 clubes dedicados a esas actividades.
El gobierno nacional abre una nueva chance a entidades deportivas barriales para pedir (módicas) ayudas en el pago de electricidad y gas. ¿Qué significa esa medida para la provincia?
De acuerdo con datos que rodearon la sanción de una ley de promoción del deporte amateur en el Senado de Provincia de Santa Fe, existen en ese ámbito 1.543 clubes dedicados a esas actividades.
El debate previo a la sanción de la Ley 14.334 en la Legislatura, denominada de “Apoyo a Clubes” por su autor Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) incluyó un relevamiento que posee la Casa Gris cuando se tomó “la decisión política” de promoverlos. Obviamente, como toda norma que involucra fondos había que medir su impacto.
Esta semana, desde otro ámbito, se produjo una novedad que es relevante para esas instituciones.
El gobierno nacional abrió un nuevo plazo de 90 días para que puedan acceder a unos módicos subsidios a la energía eléctrica y el gas natural, los denominados “Clubes Barriales y de Pueblo”, tal la denominación que adoptó la Ley Nacional 27.098, una de las primeras del gobierno de Mauricio Macri, sancionada en diciembre de 2015 y reglamentada en enero de 2016.
El actual gobierno nacional de Javier Milei, en el marco de una sostenida quita general de subsidios dejará en pie para cuando termine 2026 solo los precios mayoristas rebajados de luz y gas a las familias con menores ingresos y, en igual medida, a las entidades deportivas delimitadas por esa norma nacional.
Para esto último, el año pasado hubo un registro que cerró en diciembre. Pero ante la evidencia de que fueron muy pocas las inscripciones la Secretaría de Energía de la Nación decidió otorgar un nuevo plazo por 90 días, tal como publicó recientemente El Litoral.
Para contar con los subsidios, los clubes deben estar inscriptos en dos registros. Primero en el que creó la Ley Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, y luego en el de acceso a los subsidios energéticos.
En ambos casos se debe ingresar a la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) en https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio donde existen infinidad de posibles interacciones.
Lo más simple es copiar y pegar “Inscripción en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo”en el rectángulo que ofrece una búsqueda por temas (con el habitual dibujo de una lupa en un extremo) para la primer caso. Y para el segundo, lo mismo con “Subsidios deportivos en el marco de clubes de barrio y de pueblo”. (En ambos casos, sin las comillas).
Los trámites son solo “para personas jurídicas” y los organismos que gestionan esos Registros son la Subsecretaría de Deportes de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.
La Nación subsidia un bloque subsidiado de 300 kilowatts por hora (kWh) mensuales en electricidad en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre. Cualquier excedente se abona con tarifa plena.
En marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre solo se subsidian 150 kWh mensuales, con el mismo procedimiento para el resto del consumo. En gas, los bloques subsidiados tienen un tope de consumo que varían según el régimen de tarifario asociado al clima y al mes.
Los subsidios son iguales al que se otorga a los usuarios residenciales identificados como N2, de bajos ingresos, en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) que marcha a su extinción.
El Régimen de Subsidios Focalizados dispuesto por la Casa Rosada en 2025 (tras el fracaso para establecer una “canasta de necesidades energéticas” anunciada en diciembre de 2023) termina con la llamada “Segmentación de la Demanda”, que implementó Sergio Massa como ministro de Economía de Alberto Fernández en su última etapa, cuando se hizo insostenible la política de subsidios generalizados e iguales para todos los usuarios residenciales sin importar su posibilidad real de pagar por esos servicios.
Durante décadas, aquella decisión provocó un enorme déficit y (ya tarde) se intentó racionalizar ese dispendio de recursos con una división de los hogares según tres niveles de ingresos. Antes, el macrismo había también buscado otra salida que no logró imponer. En el último año de su gestión dio marcha atrás antes de la campaña electoral.
El principal cambio dispuesto por el gobierno nacional es que los usuarios del nivel de ingresos medios (N3) tendrán una progresiva quita de subsidios, hasta pagar la tarifa plena y sin ayudas del sector público, tal como hoy sucede con los usuarios residenciales de niveles de ingresos más altos (N1). Para 2027 solo quedarán subsidios “focalizados” en los hogares con ingresos bajos.
El límite es de hasta tres canastas básicas totales medidas por el Indec.