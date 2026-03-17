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Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 17 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Juan de Garay, Salta, Juan Díaz de Solís y San José

08:00 – 10:00 Bv. Pellegrini, Pje. Martínez, San Jerónimo y San Martín

08:00 – 10:00 Ituzaingó, Bv. Gálvez, Necochea y Alberdi

08:00 – 10:00 H. Yrigoyen, Junín, Dr. Zavalla y San Lorenzo

08:00 – 10:00 Av. Galicia, Alberti, Av. A. del Valle y Belgrano

08:00 - 12:00 E. Zeballos, Alberti, Azopardo y Lamadrid

08:30 - 11:30 Por Riobamba desde calle French hasta terraplén Santa Fe Norte

09:00 - 11:00 Regis Martínez, Milenio de Polonia, 9 de Julio y San Martín

09:00 - 11:00 Córdoba, L. Torrent, Francia y Av. F. Zuviría

09:00 – 11:00 Moreno, Juan de Garay, Av. Mosconi y San Juan

09:00 – 11:00 Neuquén, Callejón El Sable, Av. A. del Valle y 25 de Mayo

09:00 – 11:00 Doldán, De La Salle, Av. Blas Parera y Grandoli

09:00 - 13:00 Huergo, Lavaisse, Juan Díaz de Solís y Av. Vera Peñaloza

10:00 - 12:00 Risso, Reg. 12 de Infantería, 9 de Julio y Av. A. del Valle

11:00 - 13:00 Crespo, Junín, J. Díaz de Solís y Santiago de Chile

11:00 – 13:00 Castelli, Espora, 1° de Mayo y Av. A. del Valle

11:00 – 13:00 Los Pinos, Los Paraísos, Las Acacias y Los Olmos

11:00 - 13:00 M. Zapata, Salvador del Carril, Las Heras y Necochea

11:00 – 13:00 P. Zenteno, L. Torrent, Av. F. Zuviría y 1° de Mayo

12:00 - 13:00 Calchines, Ituzaingó, M. Candioti y Alberdi

Santo Tomé

09:00 - 13:00 Por calle Alsina entre Av. Richieri y Misiones

09:00 - 13:00 Laprade, Candioti, Centenario y Dorrego

09:00 - 13:00 Hernandarias, Derqui, Belgrano y Salta

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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