Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.
La lista de tareas previstas para este 17 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:30 - 09:30 Juan de Garay, Salta, Juan Díaz de Solís y San José
08:00 – 10:00 Bv. Pellegrini, Pje. Martínez, San Jerónimo y San Martín
08:00 – 10:00 Ituzaingó, Bv. Gálvez, Necochea y Alberdi
08:00 – 10:00 H. Yrigoyen, Junín, Dr. Zavalla y San Lorenzo
08:00 – 10:00 Av. Galicia, Alberti, Av. A. del Valle y Belgrano
08:00 - 12:00 E. Zeballos, Alberti, Azopardo y Lamadrid
08:30 - 11:30 Por Riobamba desde calle French hasta terraplén Santa Fe Norte
09:00 - 11:00 Regis Martínez, Milenio de Polonia, 9 de Julio y San Martín
09:00 - 11:00 Córdoba, L. Torrent, Francia y Av. F. Zuviría
09:00 – 11:00 Moreno, Juan de Garay, Av. Mosconi y San Juan
09:00 – 11:00 Neuquén, Callejón El Sable, Av. A. del Valle y 25 de Mayo
09:00 – 11:00 Doldán, De La Salle, Av. Blas Parera y Grandoli
09:00 - 13:00 Huergo, Lavaisse, Juan Díaz de Solís y Av. Vera Peñaloza
10:00 - 12:00 Risso, Reg. 12 de Infantería, 9 de Julio y Av. A. del Valle
11:00 - 13:00 Crespo, Junín, J. Díaz de Solís y Santiago de Chile
11:00 – 13:00 Castelli, Espora, 1° de Mayo y Av. A. del Valle
11:00 – 13:00 Los Pinos, Los Paraísos, Las Acacias y Los Olmos
11:00 - 13:00 M. Zapata, Salvador del Carril, Las Heras y Necochea
11:00 – 13:00 P. Zenteno, L. Torrent, Av. F. Zuviría y 1° de Mayo
12:00 - 13:00 Calchines, Ituzaingó, M. Candioti y Alberdi
09:00 - 13:00 Por calle Alsina entre Av. Richieri y Misiones
09:00 - 13:00 Laprade, Candioti, Centenario y Dorrego
09:00 - 13:00 Hernandarias, Derqui, Belgrano y Salta
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.