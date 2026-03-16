Conducción peligrosa en Santa Fe

Suspensión de juicio para una joven que manejaba borracha, a contramano y con una rueda pinchada

Tiene 24 años y fue detenida a fines de diciembre tras varios llamados al 911 que alertaban sobre un Ford Ka que circulaba de manera temeraria por la zona norte de Santa Fe. La Justicia le concedió la probation, pero deberá pagar una reparación económica, realizar un curso de conducción responsable y someterse a tratamiento por consumo de alcohol.