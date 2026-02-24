Condenaron al cantante Nicolás Mattioli por haber atropellado a una ciclista en Santo Tomé

El cantante Nicolás Mattioli fue condenado a 3 años de prisión por el homicidio culposo de Claudia Laura Decurgez, a quien atropelló en septiembre de 2024 mientras circulaba por Santo Tomé.
Firmó un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad en la muerte de Claudia Laura Decurgez, a quien chocó con su camioneta la mañana del 21 de septiembre de 2024.
Este martes, la jueza penal Susana Luna presidió la audiencia en la que la fiscal Rosana Marcolín, el querellante Diego Martini y los defensores Norberto Berlanga y Facundo Colinas presentaron de mutuo acuerdo el procedimiento abreviado, que supone una condena a 3 años de prisión de ejecución condicional y 7 de inhabilitación para conducir.
Mattioli fue condenado como autor de "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor". Debido a la falta de antecedentes, cumplirá la pena en libertad, bajo una serie de medidas de conducta, tales como la prohibición de acercamiento a familiares de la víctima y la realización de un curso de seguridad vial.
La mañana del 21 de septiembre de 2024, a las 7.50 , Mattioli atropelló a Decurgez en inmediaciones de la avenida Richieri, entre las calles Libertad y Alsina, en la ciudad de Santo Tomé.
La mujer, que circulaba en bicicleta por su mano y en la misma dirección que Mattioli, sufrió un "traumatismo craneoencefálico" que le ocasionó la muerte.
Mattioli conducía una camioneta Ford Ranger gris, con el sol de frente, a una velocidad estimada de 53,31 km/h, es decir, permitida según la norma local. En su carnet consta que tiene "visión monocular", ya que no ve del ojo derecho, lo cual podría haber influido. Se realizaron análisis de sangre que dieron negativo en test de alcoholemia y narcolemia.
Al finalizar la audiencia, la fiscal Marcolín señaló que "hemos llegado a la conclusión de esta investigación con una sentencia condenatoria, que era lo que queríamos en un primer momento".
Con anterioridad se había "ofrecido un acuerdo abreviado al imputado, en los términos que los ofrecemos en casos similares, que era de 3 años de ejecución en suspenso, que se eleva un año el mínimo" establecido, y "en ese momento el imputado no aceptó, con la defensa anterior pretendían una suspensión de juicio a prueba, que para que se entienda es un caso que se resuelve sin condena".
"Por supuesto que la fiscalía no estaba de acuerdo. Queríamos que sea condenado, porque más allá de que la condena sea de ejecución condicional, ya queda el antecedente condenatorio, ya no puede acceder a una nueva condena en libertad", explicó.
La familia de la víctima y sus abogados "estuvieron acompañando lo que era nuestro reclamo de que se imponga condena a Mattioli. Una vez que llegamos al punto donde se rechazó, tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones, la pretensión de acceder a una suspensión de juicio a prueba, pudimos avanzar hacia el juicio oral".
"Lo que conseguimos en esta sentencia con el juicio abreviado es de similares términos a lo que pretendíamos conseguir en un juicio oral", advirtió Marcolín. En esa línea, se mostró satisfecha con la condena, "porque, inclusive, este acuerdo elevó en 2 años el monto de la inhabilitación. Estábamos en un principio proponiendo 5 años y ahora cerramos por 7 años de inhabilitación" para conducir.
Respecto a la causa judicial, la fiscalía indicó que uno de los elementos clave con los que contaron desde un primer momento es el hecho de que Mattioli no vio a la ciclista que estaba circulando frente a él "hasta que la chocó". "Eso siempre nos pareció una cuestión preocupante", aseveró Marcolín.
La condena fue por la figura básica "porque no había alcohol en sangre, no había sustancias. Se hizo el test más específico, que detecta diez sustancias estupefacientes. Tampoco hubo exceso de velocidad respecto de la permitida en esa calle".
Sobre la condicionalidad de la pena, la fiscalía comentó que la misma podría revocarse: "Contados a partir del día de hoy, son 4 años que el condenado no puede cometer ninguna clase de delitos. Cualquier delito que cometa va a ser seguramente acompañado por un pedido de prisión preventiva del fiscal que esté en turno, y se sumará" la pena correspondiente con la impuesta hoy.
A su turno el querellante se mostró conforme con la resolución, dijo que "todo apuntaba a un homicidio imprudente" y celebró la aplicación de la inhabilitación para conducir a Mattioli, algo que "obviamente nos preocupaba".