Venado Tuerto

Acuerdo de reparación: dueños de una financiera ilegal entregaron insumos médicos y se cerró la causa

A través de una conciliación, los imputados donaron equipamiento sanitario a hospitales públicos de la región. El acuerdo fue homologado por la Fiscalía y el Tribunal, dando por finalizado el proceso judicial por intermediación financiera no autorizada.