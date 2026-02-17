Intento de femicidio en Venado Tuerto: reclaman 13 años de cárcel para el imputado

En el marco de un juicio oral que comenzó la semana pasada, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitaron una pena de 13 años de prisión efectiva para Miguel Ángel M., de 49 años, acusado de protagonizar una serie de hechos de extrema violencia contra quien fuera su pareja (C.A) en la ciudad de Venado Tuerto.
La requisitoria de acusación fue presentada tras las audiencias imputativas realizadas el 4 de junio de 2024 y el 9 de abril de 2025. Según detallaron las fiscales Luciana del Grecco y Mayra Vuletic, los episodios ocurrieron entre fines de abril y los primeros días de mayo de 2024, en el domicilio de la víctima, ubicado en calle San Luis.
De acuerdo a la acusación, la violencia se desató luego de la separación de la pareja y cuando el imputado intentó retomar la relación, situación que marcó el inicio de un contexto de agresiones físicas, amenazas y hostigamiento.
Violencia en la madrugada
El primero de los hechos atribuidos señala que Miguel Ángel M. se presentó en la vivienda de su ex pareja, le tapó la boca y le apuntó con un arma de fuego en la frente mientras le decía que la iba a matar porque “andaba con otro hombre”. Este episodio fue encuadrado como amenazas calificadas por el uso de arma.
En otro de los ataques, ocurrido durante la madrugada, el acusado habría ingresado al domicilio alrededor de las 3, se dirigió a la habitación donde dormía la mujer y comenzó a golpearla. Según la acusación, la arrastró de los pelos hasta el living, le propinó puñetazos en la cabeza y la amenazó con un cuchillo de 15 centímetros, apoyándoselo en el cuello. En el forcejeo, la víctima sufrió un corte en la mano.
En ese mismo contexto, el imputado llamó a sus padres y, delante de la mujer, les dijo que la iba a matar.
Estos hechos fueron calificados como amenazas calificadas en concurso real con lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
Intento de prenderla fuego
Uno de los episodios más graves ocurrió a principios de mayo de 2024, cerca de las 21.30, cuando la mujer regresó a su casa y encontró a Miguel Ángel en el interior. Siempre según la acusación fiscal, el hombre la tomó del cabello, la insultó y le arrojó alcohol en el rostro y el cuerpo.
Luego, mientras la sujetaba del cuello, encendió un encendedor y le dijo: “Te voy a matar, te voy a quemar viva”. La agresión se frustró cuando el hijo de ambos llegó al domicilio y comenzó a golpear la puerta, lo que impidió que el hecho se consumara.
Este episodio fue calificado como homicidio en grado de tentativa doblemente calificado: por haber mediado una relación de pareja y por tratarse de un hecho perpetrado contra una mujer en un contexto de violencia de género.
Más amenazas
La acusación también incluye amenazas posteriores enviadas por mensajes de texto y audios. El 8 de mayo de 2024, Medina habría enviado mensajes a la víctima advirtiéndole que “se le venía la noche” y que “las iba a pagar”. Al día siguiente, envió un audio al teléfono de su hijo en el que manifestó que iba a encontrar a su madre muerta.
Estos hechos fueron encuadrados como amenazas simples.
Pedido de condena
Al fundamentar el pedido de pena, las fiscales señalaron la “suma gravedad” de los hechos y destacaron la modalidad violenta y peligrosa del imputado. Además, remarcaron que los dichos de la víctima fueron sostenidos en reiteradas entrevistas y corroborados por declaraciones de sus hijos, una vecina y pericias realizadas sobre los teléfonos celulares.
La Fiscalía sostuvo que el caso evidencia un claro contexto de violencia de género, con una escalada de agresiones tras la ruptura de la relación.
Ahora será el tribunal el que deberá analizar las pruebas presentadas durante el juicio y resolver al respecto.